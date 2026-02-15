Fakidőlések bénítják a vasúti közlekedést a Balaton környékén

Balaton;MÁV;fakidőlés;vonatközlekedés;

2026-02-15 08:35:00 CET

A dél-balatoni vonalon csak Budapest – Fonyód között közlekedhetnek a vonatok.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint az éjszakai órák extrém erejű viharos széllökései a vasúti közlekedést sem kímélték a Balaton környékén. Több helyen fák dőltek a pályára, valamint a felsővezetéki hálózatban is károkat okozott az időjárás. Azt írják, a MÁV és a GYSEV szakemberei megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán, azonban a délutáni órákig változásokra, hosszabb vasúti menetidőre lehet számítani a Dunántúlon.

A Fenyves sebesvonatok jelenleg csak Fonyód – Kaposvár/Pécs között közlekednek.

* Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa.

* Fonyód – Balatonszentgyörgy – Keszthely

között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Budapest felé tartó InterCityk a pótlóbusz érkezését követően, körülbelül 20-40 perces késéssel indulnak Fonyódról.

A közlekedési társaság a Balaton nyugati medencéjében útnak indulóknak a Volán járatait javasolja.

A Dunántúl mellett az északkeleti országrészben is egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északias irányú szél - írja a Hungaromet. A legerősebb széllökések az érintett területeken síkvidéken elérhetik, meghaladhatják a 70-80 km/h-t, azonban a szélre érzékenyebb területeken, a Balaton térségében, valamint a hegyvidéki állomásokon 80-100 km/h közötti, néhol e fölötti széllökések is előfordulhatnak. Estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás - zárul a közlés.