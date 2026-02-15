Buszmegállóba csapódott autójával, egy idős asszony meghalt Győrben

O. A.

2026-02-15 09:44:00 CET

Őrizetbe vették a gázolót.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Győrben, a Szent István úton február 14-én 8 óra 45 perckor - írja a police.hu.

Egy győri férfi közlekedése során személygépkocsijával nagy sebességgel áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol elütött egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt, aki a helyszínen elhunyt.

A balesetben az autó utasa is megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba szállította.

A 33 éves sofőrt előállították és halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a férfit őrizetbe vette és előterjesztést tesz letartóztatására.