Büntetőeljárás indult a négy ember halálát okozó budakeszi háztűz ügyében

Közveszélyokozás gyanúja miatt büntetőeljárás indult a péntekre virradóra Budakeszin történt, négy ember halálával járó tűzeset miatt - idézte az ATV a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentést.
Beluzsárné Belicza Andrea szóvivő a helyszínen elmondta, a kezdeti vizsgálatok és meghallgatások alapján valószínűsíthető, hogy egy helyiségben történt robbanás idézte elő a lángok kialakulását. A tűz pontos okát és körülményeit a részletes tűzvizsgálat eredményei alapján tudják majd megállapítani, de az elsődleges megállapítások arra engednek következtetni, hogy az épületben több szabálytalanság is fennállt,
valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.
A munkásszállóként is funkcionáló épületben a tűz idején 47-en tartózkodtak, mindannyian magyar állampolgárok. A tájékoztatás szerint 15-en könnyű, 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek, 4 személy életveszélyes állapotban van kórházban, 3 ember pedig életét vesztette, azóta viszont tudható, hogy a halottak száma már 4-re emelkedett. A rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei közös helyszíni szemlét folytatnak, az épület tulajdonosát és üzemeltetőjét várhatóan még ma meghallgatják.
Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a helyszínre több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó vonult ki, kiérkezésükkor a kétszintes épület felső szintje és tetőtere mintegy 200 négyzetméteren égett. Oltás közben 27 embert mentettek ki az égő épületrészből. A hőhatás miatt a tetőszerkezet beomlott, három elhunytat a romok közt találtak meg. Öt PB-gázpalackot találtak a helyszínen, közülük az egyik a hő hatására felrobbant. Több ipari gázpalack és orvosi oxigénpalack is volt az ingatlanban, ezeket kivitték. Az égés nagy intenzitásához hozzájárulhatott, hogy az emeleti részen lakkozott, fával burkolt szerkezetek voltak.Már négy halottja van a budakeszi robbanásnak, a tragédia megrázta a település lakóit