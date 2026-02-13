Büntetőeljárás indult a négy ember halálát okozó budakeszi háztűz ügyében

rendőrség;katasztrófavédelem;büntetőeljárás;Budakeszi;háztűz;

2026-02-13 20:42:00 CET

Közveszélyokozás gyanúja miatt.

Közveszélyokozás gyanúja miatt büntetőeljárás indult a péntekre virradóra Budakeszin történt, négy ember halálával járó tűzeset miatt - idézte az ATV a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentést.

Beluzsárné Belicza Andrea szóvivő a helyszínen elmondta, a kezdeti vizsgálatok és meghallgatások alapján valószínűsíthető, hogy egy helyiségben történt robbanás idézte elő a lángok kialakulását. A tűz pontos okát és körülményeit a részletes tűzvizsgálat eredményei alapján tudják majd megállapítani, de az elsődleges megállapítások arra engednek következtetni, hogy az épületben több szabálytalanság is fennállt,

valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.

A munkásszállóként is funkcionáló épületben a tűz idején 47-en tartózkodtak, mindannyian magyar állampolgárok. A tájékoztatás szerint 15-en könnyű, 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek, 4 személy életveszélyes állapotban van kórházban, 3 ember pedig életét vesztette, azóta viszont tudható, hogy a halottak száma már 4-re emelkedett. A rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei közös helyszíni szemlét folytatnak, az épület tulajdonosát és üzemeltetőjét várhatóan még ma meghallgatják.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a helyszínre több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó vonult ki, kiérkezésükkor a kétszintes épület felső szintje és tetőtere mintegy 200 négyzetméteren égett. Oltás közben 27 embert mentettek ki az égő épületrészből. A hőhatás miatt a tetőszerkezet beomlott, három elhunytat a romok közt találtak meg. Öt PB-gázpalackot találtak a helyszínen, közülük az egyik a hő hatására felrobbant. Több ipari gázpalack és orvosi oxigénpalack is volt az ingatlanban, ezeket kivitték. Az égés nagy intenzitásához hozzájárulhatott, hogy az emeleti részen lakkozott, fával burkolt szerkezetek voltak.