Hétéves bajnok

Az első edzéseket egy üres parkolóban tartották, majd a tréningek egyre komolyabbak és gyakoribbak lettek. A kitartás meghozta a gyümölcsét, a kisfiú a jelek szerint ugyanolyan jelentős sportkarrier előtt áll, mint az apuka: elnyerte a török Supermoto-bajnokság bajnoki címét 50 köbcentis mini kategóriában.

Még csak két és fél éves volt a török Atlas Pars Pehlivan, amikor édesapja, aki hazája elismert bajnoka ebben a sportágban, először motorra ültette.

Napra pontosan ma száz éve született egy országos érdeklődés övezte perben jogerős ítélet. A Magyar Távirati Iroda arról számolt be, hogy Szegeden az ítélőtábla Bagi Imre szentesi tűzoltóparancsnok gyújtogatási ügyében „az elsőbíróság felmentő ítéletét indokainál fogva helyben hagyta". De miért gyanúsították meg ezzel éppen azt az embert, akinek a lángok elfojtása volt a hivatása? Mai szóhasználattal élve igazságszolgáltatás, vagy jogszolgáltatás történt? Hogy pont került-e minden kérdőjel helyére, vagy egy legenda született egy évszázada, azt az eseményeket visszanézve döntse el mindenki saját belátása szerint.