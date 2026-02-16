Hétéves bajnok

2026-02-16 06:00:00 CET
Napra pontosan ma száz éve született egy országos érdeklődés övezte perben jogerős ítélet. A Magyar Távirati Iroda arról számolt be, hogy Szegeden az ítélőtábla Bagi Imre szentesi tűzoltóparancsnok gyújtogatási ügyében „az elsőbíróság felmentő ítéletét indokainál fogva helyben hagyta". De miért gyanúsították meg ezzel éppen azt az embert, akinek a lángok elfojtása volt a hivatása? Mai szóhasználattal élve igazságszolgáltatás, vagy jogszolgáltatás történt? Hogy pont került-e minden kérdőjel helyére, vagy egy legenda született egy évszázada, azt az eseményeket visszanézve döntse el mindenki saját belátása szerint.