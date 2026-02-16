Donald Trump szerint a Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak fel a Gázai övezet számára

Gáza;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-16 07:35:00 CET

Újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként. A szervezet alapítói közt Magyarország is ott van.

A Béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap, a kezdeményezésére alakult testület közelgő washingtoni csúcstalálkozója előtt.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében megerősítette, hogy

a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban, a Donald J. Trump Békeintézetben.

Donald Trump hozzátette, hogy a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, a Béketanács „korlátlan lehetőségekkel bír”, nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig „világbékéről” szól. Bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt, tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik fegyvereitől.