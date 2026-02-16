kampány;Ukrajna;Orbán Viktor;parlamenti választás;Volodimir Zelenszkij;

Orbán Viktor közölte, amikor Volodimir Zelenszkij vele személyeskedik, a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe

A kormányfő szerint az ukrán elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba.

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben– állapította meg hétfő reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

„Látszólag. Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából” – írta a kormányfő. Neki – folytatta – Magyarország miniszterelnökeként kötelessége érvényt szerezni a magyar emberek döntésének, és ezt meg is fogja tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem – zárta bejegyzését.

Orbán Viktor mindezt azt követően közölte, hogy Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián úgy fogalmazott, „még egy Viktor is a hasa növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelné, hogy megállítsa az orosz tankokat, és ne térjenek vissza Budapest utcáira”. Ez gyaníthatóan a válasz volt arra, hogy a magyar miniszterelnök nemrég Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Az ukrán elnök emellett emlékeztetett, azzal, hogy Ukrajna védekezik Oroszország ellen Európának is védőpajzsot nyújt. – Népünk mögött ott áll a független Lengyelország és a balti országok, Moldova és Románia. Az ukránok tartják az európai frontot. Nem Ukrajna választotta ezt a háborút. Egyikünk sem választotta azt, hogy ilyen hős legyen. Az ukránok emberek, emberek, nem pedig terminátorok – jelezte.

A magyar miniszterelnök ezt követően az X-en tett közzé egy gúnyoldó hangú bejegyzést: „Köszönöm ezt az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segíteni fog a magyaroknak abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértenek: ez a vita nem rólam szól, és nem is önökről. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetnek az Európai Unió tagjai.”

Nagy Gábor Bálint utóbbival kapcsolatban közölte, több olyan beadvány, feljelentés érkezett, amely szerint az ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat.