Orbán Viktor közölte, amikor Volodimir Zelenszkij vele személyeskedik, a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe

2026-02-16 09:35:00 CET

A kormányfő szerint az ukrán elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba.

„Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben”– állapította meg hétfő reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

„Látszólag. Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából” – írta a kormányfő. Neki – folytatta – Magyarország miniszterelnökeként kötelessége érvényt szerezni a magyar emberek döntésének, és ezt meg is fogja tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem – zárta bejegyzését.

Orbán Viktor mindezt azt követően közölte, hogy Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián úgy fogalmazott, „még egy Viktor is a hasa növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelné, hogy megállítsa az orosz tankokat, és ne térjenek vissza Budapest utcáira”. Ez gyaníthatóan a válasz volt arra, hogy a magyar miniszterelnök nemrég Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Az ukrán elnök emellett emlékeztetett, azzal, hogy Ukrajna védekezik Oroszország ellen Európának is védőpajzsot nyújt. – Népünk mögött ott áll a független Lengyelország és a balti országok, Moldova és Románia. Az ukránok tartják az európai frontot. Nem Ukrajna választotta ezt a háborút. Egyikünk sem választotta azt, hogy ilyen hős legyen. Az ukránok emberek, emberek, nem pedig terminátorok – jelezte.

A magyar miniszterelnök ezt követően az X-en tett közzé egy gúnyoldó hangú bejegyzést: „Köszönöm ezt az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segíteni fog a magyaroknak abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértenek: ez a vita nem rólam szól, és nem is önökről. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetnek az Európai Unió tagjai.”