Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Viktor csak a hasát növeli a hadserege helyett, válaszul a magyar kormányfő újra beintett Ukrajna EU-tagságának

Európai Unió;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-02-14 20:27:00 CET

Az ukrán elnöknek nem tetszett, hogy Orbán Viktor Magyarország ellenségének nyilvánította Ukrajnát.

„Még egy Viktor is a hasa növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelné, hogy megállítsa az orosz tankokat, és ne térjenek vissza Budapest utcáira” – idézte a 444 Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián elmondott beszédének a diplomáciában szokatlan hevességű részét. Ez gyaníthatóan a válasz volt arra, hogy a magyar miniszterelnök nemrég Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát.

A fentieken túl Volodimir Zelenszkij emlékeztetett, azzal, hogy Ukrajna védekezik Oroszország ellen Európának is védőpajzsot nyújt. – Népünk mögött ott áll a független Lengyelország és a balti országok, Moldova és Románia. Az ukránok tartják az európai frontot. Nem Ukrajna választotta ezt a háborút. Egyikünk sem választotta azt, hogy ilyen hős legyen. Az ukránok emberek, emberek, nem pedig terminátorok – jelezte, úgy tűnik azonban, Orbán Viktort azonban mindez hidegen hagyja. A magyar miniszterelnök az X-en tett közzé egy gúnyoldó hangú bejegyzést: „Köszönöm ezt az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segíteni fog a magyaroknak abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértenek: ez a vita nem rólam szól, és nem is önökről. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetnek az Európai Unió tagjai.”

Ezzel párhuzamosan írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki az szerint az ukrán elnök bunkó megjegyzéseket tett. – Mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra – nyomatékosította a tárcavezető, aki szerint Volodimir Zelenszkij „totális félreértésben” van, Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket.

Volodimir Zelenszkij mindenkit emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg a legerősebb Európában, ezért Európának is szüksége van Ukrajnára. Az orosz elnökről azt mondta: „Vlagimir Putyint már semmi más nem érdekli, csak a háború, mivel el sem tudja képzelni az életet hatalom nélkül vagy hatalom után. (...) Cárnak képzeli magát, de valójában a háború rabszolgája..Ukrajna területi engedményei sem hoznának békét, ahogy az 1938-as müncheni megállapodás sem akadályozta meg a második világháborút – idézte az ukrán elnököt a The Kyiv Independent. Szerinte illúzió lenne azt hinni, hogy az orosz-ukrán háborúnak véget lehetne vetni Ukrajna feldarabolásával, azaz területek átadásával az oroszoknak, ahogyan illúzió volt azt hinni egykor, hogy Csehszlovákia feláldozása megmenti Európát egy nagyobb háborútól.