Atomenergetikai megállapodást írt alá Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel, mert így lehet fenntartani a rezsicsökkentést

megállapodás;Szijjártó Péter;együttműködés;Egyesült Államok;atomenergia;Marco Rubio;

2026-02-16 10:49:00 CET

Új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon - írja közleményében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A tárcavezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről, aminek azért is különösen nagy jelentősége van, mert az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon.

Valamint ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly új aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével.

Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek - mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” - fogalmazott a miniszter.