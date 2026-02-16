sajtótájékoztató;

2026-02-16 11:52:00 CET

Ez a hét is jól kezdődik, még csak hétfő van és túl vagyunk egy szívélyes, baráti és komoly megbeszélésen - mondta Orbán Viktor, majd köszönetet mondott Marco Rubiónak, hogy Magyarországra látogatott.

Egy új aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban. Ezek kiegyensúlyozott, jó szándéktól vezetett kapcsolatok, ilyen magasan még sosem jártak a kapcsolatok. Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született megállapodás, a magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták az újonnan alapított Béketanácsba - sorolta, közölve, hogy a hamarosan bekövetkező találkozón ő képviseli majd Magyarországot. Tárgyaltak arról is, hogy a szerb kőolaj-finomítót, a NIS-t a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni