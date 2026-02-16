Magyarország;Marco Rubio;

Marco Rubio szerint amerikai nemzetbiztonsági érdek, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök

Magabiztosan kijelenthetem, hogy Donald Trump elnök igencsak elhivatott az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mienk, ez a közép-európai kapcsolat kiemelt jelentőségű a  nemzetbiztonsági érdekünk szempontjából is a következő években – fordult Orbán Viktorhoz Marco Rubio. Az amerikai  külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ha Magyarország pénzügyi nehézségekkel küzd, az Egyesült Államok kész segítséget nyújtani, Donald Trumpot érdekelni fogja a lehetőség.

Marco Rubio egyúttal köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért sokat tett a béke érdekében. A tárcavezető hangsúlyozta, szeretné a két vezető közti kapcsolatot erősíteni.

Az orosz kőolajat sújtó amerikai szankciókkal kapcsolatban azt mondta, az Egyesült Államok nemzeti érdeke, hogy jól menjen a két ország közti együttműködés, a szankciómentesség is Donald Trump és Orbán Viktor személes viszonyán múlott.  

