2026-02-16 12:02:00 CET

Orbán Viktor újságírói az M1 kérdésre megismételte, szerinte Volodimir Zelenszkij beszállt a magyar választási kampányba. Egy ideig gondolkodott, ezt nehezményezzük vagy nem - mondta, hozzátéve, ilyen nyíltsággal beszállni egy másik ország kampányába nem túl gyakori. A választásnak van hatása Magyarországon kívül is, az ukránok joggal gondolják, jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak. Közölte, a magyarok világosan elmondták a véleményüket. A másik lehetőség - folytatta - ha olyan kormány jönne, ami azt akarja, elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az EU-nak. Ezért az ukránok úgy döntöttek, részt vesznek a kampányban. Ennek a választásnak aktív szereplője lesz az ukrán elnök és Ukrajna, nekünk velük szemben győznünk kell - szögezte le.