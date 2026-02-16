Marco Rubio: Őrültség lenne, ha az Egyesült Államok és Kína nem állna egymással kapcsolatban

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Marco Rubio;

2026-02-16 12:06:00 CET

A CBS arról kérdez, hogy az USA miért akarja erősíteni Magyarországgal a kapcsolatait, amikor erősíti kapcsolatait kínával. Marco Rubio azt mondta, az Egyesült Államoknak is vannak kereskedelmi kapcsolatai Kínával. Áprilisban Donald elnök Kínába utazik, mert Kína egy óriási ország, egymilliárd lakóval, a világ második legnagyobb gazdasága, nukleáris hatalom, és őrültség lenne, ha az Egyesült Államok és Kína nem állna kapcsolatban egymással .

Két ilyen nagy ország van, természetesen vannak különbségek, és ezeket kezelni kell. Bizonyos különbségekkel kapcsolatban nagyon tisztán, világosan fogalmazódott meg az a tény, hogy a háború nem jó senkinek, nem szabad 90 százalékban egyetlen országra alapozni, főleg ami a kritikus ellátást illeti, ezért diverzifikálni kell az ellátási láncokat. Ez nem egy Kína-ellenes dolog, hanem egyszerűen egy valóság, mert a túlfüggés, a függőség egy bizonyos forrástól egyszerűen nem jó - fejtegette Marco Rubio.