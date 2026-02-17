MEASZ;antifasiszták;

2026-02-17

Miközben a politika iránt érdeklődést tanúsító közvélemény figyelme a közeledő parlamenti választásra, a kampány turbulens megnyilvánulásaira, a gödi Samsung-gyár körül kirobbant botrányra, vagy éppen a Tisza lejáratására szánt, egyelőre még nem publikált állítólagos videóra fókuszál, történt valami, amihez hasonlóra a rendszerváltás óta nem volt példa: a rendőrség megtiltotta a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége által meghirdetett emlékmenet megtartását, ahol egy holokauszttúlélő is felszólalt volna.

Ha lecsupaszítjuk, mire hivatkozott a rendőrség kétszer is meghozott tiltó határozatában, akkor ahhoz a rendelethez jutunk, amelyben a kormány terrorszervezetté nyilvánította az Antifát. Jogorvoslati kérelmében a MEASZ azzal érvelt, hogy az „Antifa” konkrét szervezetként nem létezik. Az elnevezés sok, egymástól független csoportot és embert jelöl, a MEASZ pedig nem minősül terrorista szervezetnek – nem is köthető ilyenhez –, hanem kifejezetten antifasiszta, humanista és demokratikus értékeket képviselő civil szerveződés.

Hiába. A Kúria érdemben nem vizsgálta a beadványt, hanem megállapította: a MEASZ mindkét esetben ugyanarra az eseményre tett bejelentést. Mivel az első alkalommal hozott tiltó határozatot nem támadta meg, az jogerőre emelkedett.

A hatalom ma már nem engedi, hogy különféle szélsőjobboldali szervezetek közterületen felvonuljanak az úgynevezett „becsület napjára” emlékezve, viszont a náci-nyilas múltat dicsőítő Kitörés teljesítménytúrát – sportrendezvényként – hatalmas rendőri biztosítás mellett minden további nélkül megrendezhetik. A kormány abszurd módon egy kalap alá veszi az antifasizmust és a militáns szélsőjobbos ideológiát, közben azért megmutatja, hogy inkább az utóbbi felé hajlik. A fideszes szégyentáblán ennek is mindenképpen helye van.