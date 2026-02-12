A MEASZ antifasiszta menetének résztvevői a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna.
A második világháború fővárosi befejezésének 73. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) - Összefogás a Demokráciáért kedden Budapesten.
Nyilvánítsa nemzeti emléknappá a kormány május 9-ét, a II. világháború befejezésének napját - javasolta még decemberben a MEASZ. A szervezet kérte, hogy a hitleri fasizmus fölötti győzelem 70. évfordulóján emlékezzenek azokra, akik életüket áldozva küzdöttek az akkori rendszer ellen. Lázár János erre közölte, hogy 2014-et a holokauszt 70 évfordulója alkalmából az áldozatok emlékévévé nyilvánították. Hanti Vilmos MEASZ-elnök szerint viszont az áldozatokat nem szabad "összemosni" az ellenállókkal.
Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke szeptember első felében a ciprusi Larnakában emléktáblát nyújtott át Sneor Levitinnek, a helyi zsidó hitközség rabbijának. A tábla azokra a zsidókra - köztük magyar zsidókra - emlékeztet, akik a második világháború után Palesztinába akartak eljutni, ám akiket az akkori mandátumterület brit urai elfogtak és ciprusi internálótáborokban tartottak fogva.
A mélyponton levő lakásépítéseket kívánja kimozdítani holtpontjáról korszakos javaslatával a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ). A csodához szerintük államilag folyósított 2,5 százalékos fix forintalapú jelzáloghitelre, továbbá számlabemutatás fejében a jelenlegi 27 százalékos áfából 20 százalék visszatérítésére, valamint uniós forrásból egyszeri négyzetméterenként 30000 forint ösztönző energetikai támogatásra van szükség, lakásonként maximum 3 millió forint értékben. A program elindításával a 2014-re becsült 8500 új lakás helyett 2015-ben már 10370 új lakás épülhetne, míg 2020-ban akár a 2005-2006-os "aranykort" idéző 40 ezer új otthonba költözhetnének a lakók. A lakásépítésben évi 22-32 százalékos növekedéssel kalkulálva 5 év alatt akár 120 ezer munkavállaló állandó foglalkoztatása is megvalósulhatna.
Kormánya kétharmados többségével akadályozza meg, hogy a világ szélsőjobbjának képviselői Magyarországra jöjjenek, "és ezzel szeretett hazánk a világ szemétdombjává váljék" - ezzel a kéréssel fordult kilenc hazai és két nemzetközi antifasiszta szervezet Orbán Viktorhoz annak a "fajvédő" konferenciának az ügyében, melyet október 3-5. között tartanak a fővárosban.
Új fejezet kezdődött a Népszava és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének életében.
Ismerek sok olyan kortársamat, és nálam fiatalabbakat, akik annak idején a Felszab’-on gengeltek, és ma is úgy hívják a Ferenciek terét. Ismerek olyan dunántúli falut, ahol tíz évvel ezelőtt meg akarták szavaztatni, hogy az Április 4 utca nevét megváltoztassák, de a helyiek ragaszkodtak a régi névhez.
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége MEASZ-Kávézója programsorozatának Dési János Radnóti-díjas újságíró lesz a következő vendége. Nemrégiben jelent meg a Népszava főszerkesztő-helyettesének A magyar szürke 48 árnyalata címe könyve, amit a szerző - némi leegyszerűsítéssel - „kis politikushatározóként” jellemzett, a könyv ezt az alcímet viseli.
Budapest fasizmus alóli felszabadulása alkalmából megemlékezést tartott a MEASZ a fővárosban a Szabadság téri Szovjet hősi emlékműnél tegnap.
Négyszer törtek fel, illetve tettek elérhetetlenné antifasiszta témájú magyar weboldalakat az elmúlt három hétben, így a Demokrata.info, a Demokrácia Akadémia, a Radnóti Miklós Antirasszista-díj Alapítvány és a Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetségének (MEASZ) angol nyelvű honlapját, valamint tegnapra virradóra Hanti Vilmos MEASZ-elnök személyes honlapját is - értesült lapunk.
Születésének 100. évfordulóján megemlékezést tartott Ságvári Endre forradalmárról a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége a fővárosi, Népszínház utca 27. szám alatti központjában. Szó volt egyebek között arról, hogy hősként küzdött a németek és az őket kiszolgálók ellen, "nem gyilkos, hanem ugyanolyan hős, mint bárki más, aki Magyarországon az elnyomók ellen küzdött!". Bielik István képei.