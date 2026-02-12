Emléknap lenne május 9.

Nyilvánítsa nemzeti emléknappá a kormány május 9-ét, a II. világháború befejezésének napját - javasolta még decemberben a MEASZ. A szervezet kérte, hogy a hitleri fasizmus fölötti győzelem 70. évfordulóján emlékezzenek azokra, akik életüket áldozva küzdöttek az akkori rendszer ellen. Lázár János erre közölte, hogy 2014-et a holokauszt 70 évfordulója alkalmából az áldozatok emlékévévé nyilvánították. Hanti Vilmos MEASZ-elnök szerint viszont az áldozatokat nem szabad "összemosni" az ellenállókkal.