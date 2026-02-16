Csaknem félmilliárdot vesznek el az Orbán-kormány kommunikációjára a Magyar Falu Programtól

A Magyar Közlöny egyik legfrissebb száma szerint a kormány költségvetési átcsoportosításokat hajt végre, valamint újabb önkormányzati támogatásokat oszt ki – vette észre az Átlátszó.
A portál összefoglalója szerint több minisztérium és alap támogatási és kiadási előirányzatai módosulnak, főként egyszeri jelleggel, 2026-ra vonatkozóan. Többek között csökkennek a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásai 485,8 millió forinttal, az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása 40 millió forinttal, a köznevelés speciális feladatainak támogatása 34 millió forinttal, továbbá a befejezés előtt álló állami magasépítési beruházások támogatása 6,98 milliárd forinttal.
A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációra és a konzultációs feladatokra vonatkozó előirányzati sorát ugyanakkor megemelik 1,842 milliárd forinttal, továbbá egy másik átcsoportosítással ugyanezen célra további 485,8 millió forint többletforrást is biztosítanak.
Mivel a Magyar Falu Programtól elvett pénz (485 781 513 Ft) forintra pontosan megegyezik a Kabinetirodának szánt összeggel, úgy tűnik, hogy előbbi terhére biztosítják az utóbbit.
A Magyar Közlönyből kiderül az is, hogy
Salgótarján önkormányzata például 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap működőképességének megőrzésére, külön pályázat és kérelem nélkül.
Sajóörösnek 36 millió forint jut a Mándy-kastély felújításának előkészítésére – szintén külön pályázat és kérelem nélkül.
az érdi uszodát átveszi az állam, a szekszárdi uszoda és a Haladás Sportkomplexum működtetéséhez pedig többletforrást biztosítanak.
a zalaszentiváni deltavágány kiépítéséhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás forrásszerkezete is módosul: a projekt hazai költségvetési támogatása nettó 1 356 310 921 forinttal nő. A zalaszentiváni deltavágány megépítésére kiírt közbeszerzést a Swietelsky Vasúttechnika Kft., valamint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Network Kft., illetve alvállalkozójuk, az R-KORD Kft. nyerte el közel 12 milliárd forintos ajánlattal.
a Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások fejlesztésére szánt összeg bruttó 2 925 461 203 forintra nőtt, a hazai költségvetési támogatás összege pedig 1 883 468 361 forintra emelkedett. A projekt célja 12 dunántúli vasútállomás infrastruktúrájának fejlesztése abból a célból, hogy megfeleljenek az EU és a NATO katonai mobilitási elvárásainak, egyúttal polgári célokat is szolgáljanak. A MÁV erre vonatkozó, nettó 1,99 milliárd forintos megbízását a Vasútvillamosító Kft. kapta. A cég Mészáros Lőrinc exvejéhez, Homlok Zsolthoz és annak testvéréhez, Homlok Tiborhoz köthető.