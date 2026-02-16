Csaknem félmilliárdot vesznek el az Orbán-kormány kommunikációjára a Magyar Falu Programtól

Magyar Közlöny;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Magyar Falu Program;

2026-02-16 13:13:00 CET

485,8 millió forinttal csökkennek a program kistelepülési támogatásai.

A Magyar Közlöny egyik legfrissebb száma szerint a kormány költségvetési átcsoportosításokat hajt végre, valamint újabb önkormányzati támogatásokat oszt ki – vette észre az Átlátszó.

A portál összefoglalója szerint több minisztérium és alap támogatási és kiadási előirányzatai módosulnak, főként egyszeri jelleggel, 2026-ra vonatkozóan. Többek között csökkennek a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásai 485,8 millió forinttal, az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása 40 millió forinttal, a köznevelés speciális feladatainak támogatása 34 millió forinttal, továbbá a befejezés előtt álló állami magasépítési beruházások támogatása 6,98 milliárd forinttal.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációra és a konzultációs feladatokra vonatkozó előirányzati sorát ugyanakkor megemelik 1,842 milliárd forinttal, továbbá egy másik átcsoportosítással ugyanezen célra további 485,8 millió forint többletforrást is biztosítanak.

Mivel a Magyar Falu Programtól elvett pénz (485 781 513 Ft) forintra pontosan megegyezik a Kabinetirodának szánt összeggel, úgy tűnik, hogy előbbi terhére biztosítják az utóbbit.

A Magyar Közlönyből kiderül az is, hogy

Salgótarján önkormányzata például 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap működőképességének megőrzésére, külön pályázat és kérelem nélkül.

Sajóörösnek 36 millió forint jut a Mándy-kastély felújításának előkészítésére – szintén külön pályázat és kérelem nélkül.

az érdi uszodát átveszi az állam, a szekszárdi uszoda és a Haladás Sportkomplexum működtetéséhez pedig többletforrást biztosítanak.

a zalaszentiváni deltavágány kiépítéséhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás forrásszerkezete is módosul: a projekt hazai költségvetési támogatása nettó 1 356 310 921 forinttal nő. A zalaszentiváni deltavágány megépítésére kiírt közbeszerzést a Swietelsky Vasúttechnika Kft., valamint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Network Kft., illetve alvállalkozójuk, az R-KORD Kft. nyerte el közel 12 milliárd forintos ajánlattal.