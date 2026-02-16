Bánki Erik a szántóbajnok, Lázár Jánosnak be kell érnie a harmadik hellyel

Lázár János;vagyonnyilatkozat;Bánki Erik;Szabó Zsolt;

2026-02-16 11:03:00 CET

Rajtuk kívül Szabó Zsolt, a Fidesz Heves megyei képviselője lépte még át a 200 hektáros álomhatárt.

Változatlanul Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke a parlament szántóbajnoka, a maga 250-270 hektárjával letaszíthatatlannak tűnik a trónról – írja az Mfor, mely átnézte a vagyonnyilatkozatokat, hogy összesítse, kinek hány hektár földje van.

A portál megjegyzi, tavaly nem gyarapodott Bánki Erik birodalma, a legnagyobb bevásárlásokat még 2023-ban letudta. Akkor az RTL híradója számolt be arról, hogy a politikus több mint száz hektár földet vett összesen 205 millió forintért Mohács környékén. A képviselő ráadásul eddig is használhatta ezeket a földeket, vonatkozó haszonbérleti szerződéseit nem sokkal a vásárlás előtt újították meg húsz évre, 2043-ig. Emiatt nem lett volna feltétlenül sürgős azonnal kiadnia több száz milliót. A Fidesz-frakció szerint Bánki Erik bankhitelből vette meg ezeket.

A parlamenti szántóbajnokság második és harmadik helyéért Lázár János építési és közlekedési miniszter valamint Szabó Zsolt, a Fidesz Heves megyei képviselője között zajlik a verseny, a portál számításai szerint ők ketten lépik még át a 200 hektáros álomhatárt.

A miniszter tavaly nem növelte amúgy is jelentős földbirtokainak számát, így továbbra is nagyjából 203 hektárral büszkélkedhet. A legutóbbi adásvételek 2024-ből valók, például Lázár János vett 7 hektár földet Hódmezővásárhely külterületén, a batidai vadászkastélyként ismert nagyréti vendégház mellett. A terület 39,23 millió forintba került. A plusz néhány hektár szántó megvásárlása azonban így is elég volt ahhoz, hogy 2024-ben a második legnagyobb szántóbirtokos legyen a Tisztelt Házban.

Addig a szintén a 133 kormánypárti képviselő közé tartozó Szabó Zsolt volt a második, de 2024-ben nem tudta növelni a birtokát, így megragadt 197 hektárnál. A hatvani képviselő azonban 2025-ben kicsit felzárkózott, és sikerült kicsivel 200 hektár fölé jutnia. Vagyonbevallása szerint Hatvan környékén 10,8 hektárról 12 hektárra növekedett a szántója, Szuha falunál pedig 8 hektárról 9 hektárra. Ha pedig azt is ide számoljuk, hogy Boldog településnél 16 hektáros lett a rét besorolású ingatlana, akkor bőven 200 hektár fölött jár Szabó Zsolt birtokrendszere, és visszaelőzhette Lázár Jánost. A rét hivatalosan állandóan füvet termő telek, melynek lekaszált termését mint szénát értékesítik. A rét jogi értelemben a termőföld egyik művelési ága.

Az első tízben egyébként egyetlen ellenzéki képviselő szerepel, Mellár Tamás (Párbeszéd), de neki is már rég 22 hektár szerepel a nevén, egy négyzetcentit sem rakott hozzá.

A volt jobbikos Balassa Péter Sárvár környékén résztulajdonosa lett 2 hektár erdőnek. A volt LMP-s Keresztes Lóránt pedig egy 25 négyzetméteres présház felét szerezte meg a mecseknádasdi birtokánál.

Magyarországon egy hektár szántóföld átlagára 2024-ben meghaladta a 2,3-2,4 millió forintot, az áremelkedés pedig folyamatos.