Orbán Viktort megkérdezték, mi történik, ha elveszíti a parlamenti választást, szerinte ő ellenzékben is erős marad

2026-02-16 12:08:00 CET

A CBS volt kíváncsi erre. Válaszul Orbán Viktor azzal kezdte, a relatíve fiataloknak ezt nehéz megérteni, de amellett, hogy ő a legtöbb idő óta hatalmon lévő miniszterelnök, 16 évet töltött ellenzékben is. – Néha nyerek, néha veszítek. Nem kérdés, mi történik, ha vesztünk, mert ez rendszeresen megtörténik, már legalább négy alkalommal. Nem kell félni attól, mi történik Magyarországgal, a magyar demokrácia nagyon erős, a magyarok nagyon hisznek a demokráciában és a versenyben is. Nagyon erős a hátterünk kormányon és ellenzékben is. Úgy reméljük, mi leszünk kormányon, de Magyarország mindenképpen erős marad – részletezte a miniszterelnök.