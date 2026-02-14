Fidesz;Orbán Viktor;vereség;nyilatkozatok;hatalomátadás;Fleck Zoltán;parlamenti választás;Takács Péter;Tisza Párt;

2026-02-14 21:25:00 CET

Takács Péter szerint a Fidesz átadja a hatalmat, ha veszít a parlamenti választáson, mert ez a demokrácia

Az egészségügyi államtitkár és fideszes képviselőjelölt szerint a pártja 24 évvel ezelőtti veresége fájdalmas volt, de akkor is átadták a hatalmat.