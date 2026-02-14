Takács Péter szerint a Fidesz átadja a hatalmat, ha veszít a parlamenti választáson, mert ez a demokrácia

Vereség esetén átadjuk a hatalmat, ez a demokrácia – nyilatkozta a Telexnek Takács Péter. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Orbán Viktor évértékelője előtt válaszolt a lap kérdésére. – Mi ezzel a probléma? Kaptunk már ki választáson, 2002-ben, nagyon fájdalmas volt, de hát akkor is volt egy hatalomátadás – emlékeztetett a fideszes politikus, aki képviselőjelöltként Veszprém megye 4. számú választókerületében indul.
A hatalomátadás kérdése azután vetődött fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök többször is félreérthető nyilatkozatokat tett. Így 2025. július 26-án elmondott tusnádfürdői beszédében azt mondta, „mi pedig eldöntöttük, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedjük kormányra”, nem sokkal később, augusztus 14-én az amerikai PragerU-nak adott videóinterjújában pedig kijelentette, hogy „nem adhatja át a hatalmat” egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel. Fleck Zoltán jogászprofesszor ezután kezdte el feszegetni, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnökre adott esetben akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni, ha a Fidesz anyagi fölénye és az Orbán-kormány mindent átitató propagandája ellenére a Tisza Párt nyeri a 2026. április 12-i parlamenti választáson, de ő mégsem Magyar Péternek ad kormányalakítási megbízást. Gondolatmenete miatt Fleck Zoltánt fel is jelentették, Orbán Viktor pedig visszavett egy kicsit, 2025 novemberében már némileg más hangot ütött meg, amikor Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott angol nyelvű interjút. – Tizenhat évet töltöttem el az ellenzék vezetőjeként. Van gyakorlatom. Tudom, hogyan folytassam – enyhítette korábbi kijelentéseit.Fleck Zoltán: Egy autokrácia az erőből ért, Orbán Viktor alkalmatlan a konszenzusraOrbán Viktor: Tudom, hogyan folytassam, ha elveszítem a választást