285 liter szeszt találtak egy debreceni férfinál, azt mondta, vésztartaléknak kell

A globális helyzettel magyarázta a szokatlanul nagy mennyiséget, igaz, azt is elismerte, hogy szokott értékesíteni a készletből.

Rendkívüli mennyiségű jövedéki terméket - cigarettát és alkoholt - találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság adóellenőreinek kockázatelemzése alapján.

Az adóhatóság egy hétfői közleményében azt írta, adóellenőrök vizsgálatai arra utaltak, hogy egy debreceni lakásban vélhetően ipari méretben kereskednek cigarettával és alkohollal. A revizorok vevőnek kiadva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól. Az ügylet lezárását követően a közelben tartózkodó pénzügyőrök is megjelentek, és két szolgálati kutyával - Sherryvel és Tescóval - megkezdték az ingatlan átvizsgálását. Az ebek már a garázsban, majd később a pincében is jelzést adtak.

Az ellenőrzés során az épület több részén magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt, ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak. Az egyenruhások az ingatlan előtt álló járművet is átvizsgálták, amelyből további magyar zárjegy nélküli alkoholtermékek kerültek elő.

A házból összesen 26 286 doboz különböző márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, több mint 10 kg vágott fogyasztási dohány és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő. A pénzügyőröket nemcsak a lefoglalt mennyiség, hanem a férfi magyarázata is váratlanul érte. A 46 éves férfi azzal indokolta a jelentős készletet, hogy a globális helyzet miatt tartja otthon, állítása szerint szükség esetén vésztartalékként szolgálhat, ugyanakkor elismerte, hogy folyamatosan értékesített is.

A lefoglalt áru értéke meghaladja a 73 millió forintot, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövetőre több mint 100 millió forint bírságot is kiszabhatnak.