„Itt a vége, innen nem mész már sehova!” – Pszichiátrián tölti letartóztatását a nagyteveli polgármesterre támadó férfi

polgármester;letartóztatás;lövöldözés;emberölés kísérlete;

2026-02-16 16:21:00 CET

Azt elismerte, hogy tüzet nyitott, de állítása szerint csak „leckéztetni” akart.

A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak a 76 éves férfinak, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt folyik büntetőeljárás. A bíróság a letartóztatást a vádlott jelenlegi pszichés állapota és a rendelkezésre álló iratok alapján az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelte végrehajtani - olvasható egy hétfői tájékoztatásban.

A közlemény nem tér ki, de egyértelműen arról a férfiról van szó, aki rátámadt a nagyteveli polgármesterre.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 70 éves férfi 2026. február 10-én 8 óra körüli időben megjelent a polgármesteri hivatalban, ahol személyesen kereste Orbán Sándor polgármestert azért, hogy tőle a mobiltelefonja működésével kapcsolatban segítséget kérjen. A polgármester irodájában fogadta a támadót, ahol az ügyfelek számára elhelyezett székek egyikére leültette őt, míg a sértett a vele szemben lévő széken foglalt helyet. A gyanúsított átadta a sértett részére a mobiltelefonját a hozzá tartozó PIN-kóddal, amit a sértett beütött a készülékbe és ellenőrizte annak működését. Miután a polgármester segített, az idős férfi a helyén ülve maradt, majd elővette a nála lévő táskából egy forgótáras, gumilövedékes gázriasztó pisztolyt, majd közölte a településvezetővel: – Itt a vége, innen nem mész már sehova!. A merénylő a fegyvert - amelynek gumitöltényeibe előzőleg csillag alakú fémet helyezett - a jobb kezében tartva, a tőle 60 cm távolságban ülő polgármesterre leadott három lövést, amelyek közül az egyik a fejét érte.

Orbán Sándor eközben felállt és két kézzel kilökdöste a gyanúsítottat az iroda előtti folyosóra, ahol lenyomta őt a földre, és kivette a kezéből a pisztolyt, majd a fegyverrel a kezében lement a földszintre, és az épületben tartózkodóktól kért segítséget. Eközben a gyanúsított az emeletről lement a lépcsőn, azonban a folyosó földszinti üveg ajtaját a tanúk bezárták, és a rendőrök kiérkezéséig a gyanúsítottat az épületben visszatartották.

Az elsődleges orvosi vélemény szerint a polgármester állkapocstörést szenvedett. Az idős férfi elismerte, hogy rálőtt a polgármesterre, azonban azt állította, nem akarta megölni, csupán „leckéztetni” akarta. A bíróság a gyanúsított letartóztatását szökés, elrejtőzés, valamint bűnismétlés veszélye miatt látta indokoltnak.

A végzés végleges.