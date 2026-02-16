Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga, Szentkirályi Alexandra – Itt a Fidesz országos listája a parlamenti választásra

Fidesz;országos lista;parlamenti választás;

2026-02-16 17:15:00 CET

Orbán Viktor 1994 óta nem indult egyéniben, a kormánytagok közül Szijjártó Péter szerepel a legelőkelőbb helyen.

Hétfő délután a Fidesz honlapján megjelent az az országos lista, amellyel Orbán Viktor pártja a 2026. április 12-i parlamenti választásra készül.

A 93 nevet felvonultató listán délután fél öt után hozták nyilvánosságra, néhány perccel később eltávolították, aztán újra megjelent. Ezúttal is Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László vezeti, őket Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője követi, az ötödik helyen pedig Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, budapesti önkormányzati Fidesz-frakcióvezető szerepel. Ő 2022-ben a 82. helyen szerepelt, így akkor nem is szerzett mandátumot.A szavazólapon az első öt név lesz látható.

A 6-8. helyen a Fidesz országos elnökségének tagjai – Kubatov Gábor, Kósa Lajos, Németh Szilárd – kaptak helyet, őket Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője követi, majd Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke és Lezsák Sándor, a kormánypártokkal szövetséges Nemzeti Fórum Egyesület elnöke, aki a kiskunfélegyházi választókerületben egyéniben jó esélyekkel indul áprilisban.

Az első húsz között szerepelnek a Fidesszel együttműködő szervezetek vezetői is: Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárkamara elnöke, valamint Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Az Orbán-kormány tagjai közül Szijjártó Péter szerepell a legelőkelőbb helyen, ő a 19. helyet kapta, Lázár János a 20., Rogán Antal a 23., Gulyás Gergely pedig a 24. helyen szerepel.

Orbán Viktor 1994 összesen kétszer indult egyéniben, de mind a kétszer veszített. Először 1990-ben, amikor Budapesten, a 13. számú választókerületben kapott ki az MDF-es Zacsek Gyulától, de kudarccal ért véget a második, 1994-es nekifutás is, amikor a szülővárosában, Székesfehérváron, a Fejér megyei 1. számú választókerületében indult. Ekkor az MSZP jelöltje, a néhai Vancsik Zoltán és az SZDSZ-es Szelier András is megelőzte már. Semjén Zsolt 2010-ben még megmérette magát, akkor vitte is a kalocsai választókörzetét.