A kormányfő szerint minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható.
Orbán Viktor 1994 óta nem indult egyéniben, a kormánytagok közül Szijjártó Péter szerepel a legelőkelőbb helyen.
Ha bárkinek kétségei vannak, a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen három napon belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a Kúriához.
Az egyéniben is induló miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter vezeti, Dobrev Klára a második, Karácsony Gergely a harmadik.
A kormánypártok névtelen megszólalói szerint az lesz az igazán érdekes kérdés, ki kap befutó helyet a billegő körzetekből.
A párt országos listájának első tíz helyén négy olyan politikus kapott helyet, aki eddig nem volt parlamenti képviselő.
A pártok nem állnak le az aláírások gyűjtésével azt követően sem, hogy megszerezték az egy jelölt indításához szükséges 500 ajánlást – derült ki a Népszava körkérdésére adott válaszokból. Az előírt mennyiség összegyűjtése egyébként egyáltalán nem okoz gondot, a nagyobb pártoknak egy-két nap alatt meglett az országos listához szükséges aláírás-mennyiség.
Elfogadta az MSZP választmánya az április országgyűlési választásra a párt országos listáját - közölte a testület elnöke pénteken.
Bemutatta az LMP 2018-as országgyűlési választási listájának első harminc helyezettjét a párt miniszterelnök-jelöltje vasárnap Kecskeméten.
Megállapította az áprilisi országgyűlési képviselő választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság, miután valamennyi országgyűlési egyéni választókerület eredménye, illetve a levélben szavazás eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedett.
Valamennyi országos lista nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedett hétfő délután, miután nem érkezett jogorvoslati kérelem ellenük.
Az áprilisi országgyűlési választásra nyilvántartásba vett jelölőszervezetek fele országos listát tudott állítani.
Kisorsolta a szavazólapokon szereplő országos párt- és nemzetiségi listák sorszámát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedd esti ülésén. Az április 6-ai országgyűlési választás második szavazólapján várhatóan 31 párt, illetve pártszövetség neve szerepel majd.
Ezen a héten meglesz a Fidesz-KDNP országos listája, ám a kormánypártok a következő napokban fel akarják keresni az összes potenciális választójukat, azaz nemcsak a minimálisan szükséges 500 aláírást szeretnék összegyűjteni körzetenként - mondta Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.