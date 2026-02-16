Az MSZP is összegyűjtötte az országos lista állításához szükséges ajánlásokat

A pártok nem állnak le az aláírások gyűjtésével azt követően sem, hogy megszerezték az egy jelölt indításához szükséges 500 ajánlást – derült ki a Népszava körkérdésére adott válaszokból. Az előírt mennyiség összegyűjtése egyébként egyáltalán nem okoz gondot, a nagyobb pártoknak egy-két nap alatt meglett az országos listához szükséges aláírás-mennyiség.