Hadházy Ákos: 3,7 milliárd forintból sem épült fel Újfehértón az almakutató intézet

alma;állami támogatás;Debreceni Egyetem;uniós forrás;kitiltás;Újfehértó;letiltás;Hadházy Ákos;kutatóintézet;

2026-02-16 16:27:00 CET

Az ellenzéki politikus szerint tulajdonképpen örülhetünk, hogy csak féláron nem készült el a uniós és állami forrásokból a Debreceni Egyetemre bízott létesítmény, amelynek csak a váza látszik. Egy hűtőház már áll, de a képviselő azt feltételezi, hogy az sem működik.

„Nem engedtek be, hogy megtekintsem a késznek hazudott almakutató intézetet Újfehértón. Nyilván azért nem, mert nincs sehol és nem is fog megvalósulni” – posztolta hétfőn Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő a helyszínen akart meggyőződni arról, hogy az eredetileg 2,5 milliárdos EU-s forrásból és további ötmilliárd forint magyar adófizetői pénzből tervezett almatermesztési állomás hogyan nem épült fel a legújabb információk szerint 3,7 milliárd forintból.

Először egy riadt alkalmazott jött ki a portára, majd felhívta a főnökét, aki megtiltotta a belépést, de azt mondta, hogy menjek be Debrecenbe és ott minden kérdésemre felel. Én el is indultam, de félúton felhívott, hogy a Debreceni Egyetem megtiltotta, hogy beszéljen velem – számolt be sikertelen útjáról Hadházy Ákos. Felidézte, hogy a létesítményt építését még az újfehértói kötődésű miniszter indította el 2021-ben. Hozzátette hogy egy csupa üveg ultramodern intézet és egy hűtőház épült volna a már évtizedek óta meglevő telepen, de 2024-re sem lett belőle semmi. – A kutatóközpont azóta sem jött létre. Az egyetem ugyan diadalmasan jelentette, hogy elkészült, de nem véletlenül nem volt miniszteri szalagátvágás. A projektzárónak hirdetett rendezvényen bemutatott videón jól látszik ugyanis, hogy csak a hűtőház készült el, a kutatóközpontnak továbbra is csak a váza látszik.

Az Átlátszó tavaly decemberben derítette, hogy ki, hogy az építő céget, a Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Kft. nem írt ki közbeszerzési eljárást az építési munkálatokra. Emiatt az Állami Számvevőszék vizsgálata nyomán a Közbeszerzési Döntőbizottság 30 millió forint bírságot róttak ki a cégre, az érintett vállalkozókat pedig összesen 11,8 millió forintra büntették. Hadházy Ákos megjegyezte, ez jelképes büntetés. Szerinte nem véletlenül nem engedték be az üzeminek nevezett területre, ráadásul a helyszínen elcsípett félmondatokból arra következtetett, hogy a hűtőház sem üzemel.