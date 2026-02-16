Orbán Viktor brüsszelező, ukránozó levélben riogatja a magyar gazdákat az Ügyfélkapun

Orbán Viktor;levél;ügyfélkapu;riogatás;magyar gazda;brüsszelezés;orosz-ukrán háború;

2026-02-16 19:01:00 CET

Még a hivatalosan a héten kezdődő kampány előtt.

Az ön munkája nélkülözhetetlen a vidéki közösségeink, falvaink megmaradásában. Ezért kormányom elkötelezetten védi az önök érdekeit, és évről évre biztosítja a gazdáknak járó támogatások folyósítását – idézi a Telex azt a levelet, amely Orbán Viktor nevében az Ügyfélkapun küldött a magyar gazdálkodóknak a Magyar Államkincstár.

E szerint Orbán Viktor köszönetet mond azért a munkáért, amelyet a gazdák nap mint nap elvégeznek, hogy legyen élelmiszer a családok asztalán. A hálálkodás azonban a kormányzati propagandából ismert riogatással folytatódik: „Ukrajna brüsszeli támogatása és gyorsított EU-s csatlakozása azonban felboríthatja a gazdáknak járó támogatási rendszert. A brüsszeli bizottság 800 milliárd dollárt akar adni az ukránoknak a következő tíz esztendőben. Ezt a pénzt mások mellett a gazdáktól akarják elvenni. Brüsszelben a területalapú támogatások átalakítását és jelentős csökkentését tervezik, az idős gazdáktól pedig teljesen megvonnák a támogatásokat.”

„Magyarország kormánya nemet mond arra, hogy a magyar gazdák pénzét Ukrajnába vigyék. Nemet mondunk arra is, hogy Ukrajna következő tíz évét a magyarokkal fizettessék meg. A gazdák támogatása nem ajándék, hanem nemzeti érdek. A mi kormányunk mindig ki fog állni a magyar föld, a magyar termelők és a vidéki családok mellett itthon és Brüsszelben egyaránt” – írta saját, legalább egy évtizede készült arcképével és aláírásával ellátott, biztonságot és támogatást ígérgető levelében Orbán Viktor.

Karácsony előtt Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára ugyancsak az Ügyélkapun küldött adóemeléssel és háborúval riogató üzenetet a nyugdíjasoknak. – Többek között a nyugdíjasok adójából támogatnák Ukrajnát! – tudatta a fideszes politikus akkor címzettekkel, ami miatt egy pécsi jogász hiába jelentette fel a fideszes politikust hivatali visszaélés és személyes adattal való visszaélés miatt, a rendőrség megtagadta a nyomozást. Egy hónappal korábban ugyancsak Fónagy a Gondosóra tulajdonosainak és azok hozzátartozóit bombázta a következő szöveggel: „Brüsszel és támogatói be akarnak szállni a háborúba. Mindezt a magyarok és az európai emberek pénzéből kívánják finanszírozni.”