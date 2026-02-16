A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem matekozik, nem lép vissza, ötvennapos kampányra készül

választási kampány;aláírásgyűjtés;Nagy Dávid;parlamenti választás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

Az elmúlt hetekben megmentettük a Kutyapártot attól, hogy megrészegüljön a hatalomtól. Elértük ugyanis, hogy biztos ne legyen kétharmadunk a választásokon. Így már végre nem kell néppártnak lennünk, szóval beszélhetünk róla őszintén, miért az MKKP az egyetlen értelmes választás – írta a párt Facebook-oldalán Nagy Dávid pártigazgató a február 21-én szombaton kezdődő országgyűlési választási kampány elé, arra buzdítva a passzivistáikat és szimpatizánsaikat, hogy menjenek aláírást gyűjteni. Az esetleges konfliktusokra azt tanácsolta: „Csináljuk azt, mint mindig: nem másokon vezetjük le a feszkót, hanem valami vicces, hasznos vagy szép dologba fordítjuk.”

Amit a választási matekozásból ki lehetett hozni, azt kihoztuk. A Kutyapárt egy rendszerhiba. A rendszer mindig másokat hibáztat, mi meg csinálunk valamit. Térjünk vissza ehhez, mert nem éri meg minden hülyeségre reagálni. Háromnegyed éve ezt csinálom. Nem éri meg. Foglalkoztunk eleget más szereplőkkel, magunkról meg egy csomószor megfeledkeztünk. Miben bővült a párt? Hogyan lett viccből cselekvő párt? Miért mindig először a közcélúságot vizsgáljuk, és csak akkor kérünk közhatalmat, ha a meglévő eszközeink már nem elegek? – sorolta a pártigazgató, hogy mely kérdésekre kell választ adniuk a kampányolóknak.

Az MKKP ugyan készített egy programot, de Nagy Dávid szerint hosszú évek munkájával tudják igazolni, hogy tényleg komolyan gondolják és nem csak mondják, csinálják is. „Szóval ha már 10+ éve mondunk le pénzről és hatalomról, meg olyan politikai eszközökről, mint a gyűlöletkeltés, a grafikonok alapján politizálás meg az ígérgetés, és működünk másként, mint egy hagyományos politikai közösség, akkor ez a következő 10+ évben se legyen másképp. Az utolsó 50 napban az a feladatunk, hogy magunkról és a munkánkról beszéljünk, meséljünk” – olvasható a Kutyapárt felhívásában.

Nagy Dávid közölte: „Tennünk kell azért, hogy az elmúlt heteket, a rosszul kivitelezett, időzített akciókat, mondásokat lezárjuk. Amit Suzi, Gergő és a többiek húsz éve páran elkezdtek, 2016-tól pár tucatnyian folytattak, azt már sokezer ember csinálja és sokszázezer értékeli. És ez a lényeg, nem a matek, meg hogy miket írnak rólunk.” Az MKKP szerint ugyanis szavazó nem szavazat, hanem ember. Mint felsorolta, párt hosszú évek óta kiáll és cselekszik olyan ügyek mellett, mint a hazai emberi jogi kérdések menekültektől a meleg házasságig, az átláthatóság és a közbeszerzési rendszer újragondolása, a hajléktalanság es a lakhatás kérdése,vagy éppen a fenntarthatóság, az okos drogpolitka és a független újságírás, kultúra. – Nem mérlegel, hogy ez hoz vagy visz, hanem csinálja. És ez lesz a feladatunk a parlamentben is – szögezte le végül a pártigazgató.