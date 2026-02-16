Leállt a Barátság kőolajvezeték, a Mol kezdeményezte a magyar stratégiai olajtartalék felszabadítását

Ukrajna;Szijjártó Péter;MOL;orosz olaj;Orbán-Putyin;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-16 18:24:00 CET

Első körben 250 ezer tonna nyersolaj felszabadítása válhat szükségessé.

Mivel 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, a Mol kezdeményezi az Energiaügyi Minisztériumnál Magyarország 90 napos stratégiai tartalékainak megnyitását - jelentette be hétfő délután a cég. Első körben 250 ezer tonna nyersolaj felszabadítása válhat szükségessé.

Bár a Mol ezzel együtt több nyersanyagot vesz az Adria kőolajvezetéken, ezek a szállítmányok csak egy hónap múlva érkezhetnek meg a cég százhalombattai és pozsonyi finomítójába. A piac zavartalan, az üzletmenet normál – hívja fel a figyelmet a Mol.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel együtt Ante Susnjar horvát gazdasági tárcavezetőhöz fordult annak érdekében, hogy zágrábi vezetés az Adria-vezetéken keresztül a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé – közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A fideszes politikus emlékeztetett, hogy a két ország orosz importra kapott 2022-es brüsszeli különengedélye a Barátság kőolajvezeték kiesése esetén tengeri szállításra is kiterjed. A kijevi vezetés azért késlelteti az újraindítást, hogy az Orbán-kormány adja fel Ukrajna jövőbeni EU-csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját – jegyezte meg aznap Robert Fico szlovák miniszterelnök. Szlovákia egyébként „minden feltétel teljesülése esetén nem ellenzi az integrációt.

Se a Mol, se Szijjártó Péter nem tért ki rá, de mint megírtuk, a Barátság kőolajvezeték Nyugat-Ukrajnában lévő létesítményeit három hete éppenséggel orosz bombatalálat érte. Budapest és Pozsony szerint bár a károkat mára kijavították, az újraindítás előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott zöld jelzést.

Szijjártó Péter a rezsicsökkentést kizárólag az orosz energiabehozataltól teszi függővé, a világpiaci nyersolajból készülő horvát, szlovén, cseh és lengyel üzemanyag is olcsóbb a magyarországinál – hívta fel a figyelmet a múlt héten Facebook-oldalán Kapitány István, a Tisza gazdasági szakpolitikusa.

A KSH friss összesítése alapján egyébként januárban a környező államok közül az osztrákoknál, románoknál és szerbeknél mindkét üzemanyag, a szlovákoknál pedig a 95-ös volt drágább, mint nálunk. Eszerint a 555 forintos hazai benzinárátlag 4, az 570-es gázolaj pedig 4 forinttal múlta alul a szomszédok középértékét. Az, hogy több, világpiaci olajjal ellátott, akár tengerpart nélküli EU-tagállamban is olcsóbb tankolni, ezzel együtt élesen cáfolja Szijjártó Péter előszeretettel hangoztatott Putyin-párti érveit.