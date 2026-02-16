Közzétették a középiskolai írásbeli felvételi eredményeit

oktatás;Magyarország;felvételi;középiskola;eredmények;írásbeli;

2026-02-16 20:19:00 CET

A nyolcadikosok és a hatodikosok átlageredményei jobban sikerültek a tavalyinál, a negyedikesek átlagpontszáma viszont alacsonyabb lett.

Nyilvánosságra hozta az idei központi írásbeli középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal (OH). A nyolcadikosok és a hatodikosok átlageredményei jobban sikerültek a tavalyinál, a negyedikesek átlagpontszáma viszont alacsonyabb lett. Január 24-én több mint 70 ezer diák írt központi írásbeli felvételit magyar nyelvből és matematikából, amit idén 561 intézmény (a középiskolák 49,7 százaléka) írt elő. Az OH közlése szerint a vizsgaeredmények több mint 90 százalékát rögzítették, a teljes feldolgozottság március közepére várható.

A jelenlegi összesítés szerint a 9. évfolyamra jelentkező nyolcadikosok átlagosan 53,17 pontot szereztek a 100-ból, míg tavaly 52,7 pontot, 2024-ben 50,5 pontot. A 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező hatodikosok átlageredménye 58,65 pont lett (tavaly 55,5 pont, 2024-ben 57,5 pont). A 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező negyedik osztályosok átlagosan 63,8 pontot szereztek idén, ami a tavalyinál (71,4 pont) és a tavaly előttinél (65,1 pont) is alacsonyabb. Ugyanakkor a három évfolyam közül még mindig a negyedikesek érték el a legmagasabb átlagpontszámot.

A nyolcadikosok magyarból szerzett átlagpontszáma 30,28 pont volt idén, tavaly 30,3. Matematikából 22,93 pontot szereztek, tavaly 22,5 pontot. A hatodikosok átlageredménye magyarból 32,32 pont (tavaly 29,4), matekból 26,48 pont (tavaly 26,2 pont).

A negyedikesek magyarból átlagosan 34,03 pontot (tavaly 35,8), matekból pedig 29,96 pontot (tavaly 35,7) szereztek.

A jelentkezéseket legkésőbb február 19-ig lehet benyújtani a középfokú intézményekbe. Az OH szerint az előzetes írásbeli eredményekkel a felvételizők „megalapozottan” dönthetik el, hogy mely iskolába jelentkeznek. Megírtuk: a tavalyi felvételin számos középiskola központilag megállapított ponthatárok elérését írta elő az írásbeli felvételin, amiket a tankerületi központok „ajánlottak” az intézményeknek. Például a négyosztályos gimnáziumi képzésekre csak azoknak a tanulóknak a felvételét ajánlották, akik az írásbelin minimum 50 pontot értek el, a hat és nyolc évfolyamos képzéseknél viszont már 70 pont volt a minimum. A tankerületi ajánlásokat idén már számos középiskola figyelmen kívül hagyta. Az OH statisztikái szerint a mostani évben a nyolcadikosok mintegy 43 százaléka szerzett 50 pontnál kevesebbet.

A középfokú felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal folytatódik majd, ezekre március 2. és 19. között kerül sor. A felvételi döntésekről május 4-éig kell értesíteni a diákokat.