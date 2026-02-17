Áremelkedést hozna az orosz olaj kiesése a Mol szerint

MOL;energiafüggőség;orosz olaj;

2026-02-17 11:45:00 CET

A vállalat azzal érvel, hogy két finomítójuk erre a típusra van tervezve, más kőolajból mást és kevesebbet tud termelni.

A tárgyi tudás alapvető hiányáról árulkodik és szakmailag több szempontból is megkérdőjelezhető az a tanulmány, amely szerint Magyarország 2025-ben tovább erősítette nyersolaj-függőségét Oroszországtól - derül ki a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) lapunknak megküldött állásfoglalásából.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Center for the Study of Democracy (CSD) nevű kutatóintézet elemzése többek közt megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok nem igazolják azt az állítást, hogy a horvát kőolajvezeték-üzemeltető túlzottan magas díjakat számolna fel a Molnak. Emellett megállapítják: a Barátság kőolajvezetéken sokkal drágább a szállítás, mint az Adria vezetéken.

Az állami cég szerint a szakmailag megalapozatlan tanulmányok azonban nem segítenek a helyzeten és indokolatlanul hangulatot keltenek egy olyan időszakban, amikor nem működik a Barátság vezeték.

A Mol közölte: nem igaz, hogy nem csökkentette a kitettséget, az importadatok ugyanis nem mutatják meg, milyen finomítói és logisztikai fejlesztések történtek. Ugyancsak nem igaz, a Barátság kőolajvezetéken való szállítás drágább - ennek épp az ellenkezője a valóság. A tanulmányban bemutatott tranzitdíjnál ugyanis azt a nyilvánvaló tényt nem vették figyelembe, hogy nemcsak a tömeg, hanem a távolság is számít, amit az olaj megtesz a vezetékben.

A Barátság kőolajvezeték majdnem háromszor hosszabb, mint az Adria-vezeték, így a távolságra vetített szállítási díj, még a cikkben említett, egyébként helytelen számokkal is sokkal magasabb az Adria-vezetéken, a valós szállítási díjak aránya pedig a bemutatottnál kedvezőtlenebbül alakul. Az Adria-vezeték esetén ráadásul az omisalji betáplálási pontig a vezetékesnél drágább, tengeri szállítással kell eljuttatni az olajat - vélekednek. Az állásfoglalás kitért arra is, hogy a hazai üzemanyagárak nem drágábbak a szomszédos országok árainál, a Mol nagykereskedelmi árképzése sem a termelési költségen alapul.

Közölték, hogy az orosz eredetű kőolaj teljes kiesése okozna áremelkedést, ugyanis a régióban 5-10 százalékkal csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét, amit importból kellene pótolni. Ugyanis a Mol két finomítója is orosz kőolajra van tervezve. Más kőolajból mást és kevesebbet tud termelni. A benzin, gázolaj és egyéb finomított termékek importja egy tengertől elzárt országba ráadásul drága. A megemelkedett szállítási és egyéb költségek üzemanyagár emelést és sokkal törékenyebb piacot hoznak a régió egészében - írják. Megjegyzik, nem lehet tudni, mennyit képes szállítani az Adria vezeték, továbbra sincs megbízható adat a horvát szakasz kapacitásáról és valós állapotáról.

A MOL-csoport álláspontja szerint az energiaellátás kérdését nem rövid távú politikai szempontok, hanem hosszú távú ellátásbiztonsági, gazdasági és technológiai megfontolások mentén kell kezelni. A vállalat célja nem egyes források kizárása, hanem az, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal biztosítsa a régió üzemanyag-ellátását - zárul az állásfoglalás.