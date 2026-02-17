Áremelkedést hozna az orosz olaj kiesése a Mol szerint

A tárgyi tudás alapvető hiányáról árulkodik és szakmailag több szempontból is megkérdőjelezhető az a tanulmány, amely szerint Magyarország 2025-ben tovább erősítette nyersolaj-függőségét Oroszországtól - derül ki a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) lapunknak megküldött állásfoglalásából.
Mint korábban hírt adtunk róla, a Center for the Study of Democracy (CSD) nevű kutatóintézet elemzése többek közt megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok nem igazolják azt az állítást, hogy a horvát kőolajvezeték-üzemeltető túlzottan magas díjakat számolna fel a Molnak. Emellett megállapítják: a Barátság kőolajvezetéken sokkal drágább a szállítás, mint az Adria vezetéken.Jól keresnek a NER-hez köthető körök az orosz kőolajon, a függőséget semmi sem indokolja
Az állami cég szerint a szakmailag megalapozatlan tanulmányok azonban nem segítenek a helyzeten és indokolatlanul hangulatot keltenek egy olyan időszakban, amikor nem működik a Barátság vezeték.
A Mol közölte: nem igaz, hogy nem csökkentette a kitettséget, az importadatok ugyanis nem mutatják meg, milyen finomítói és logisztikai fejlesztések történtek. Ugyancsak nem igaz, a Barátság kőolajvezetéken való szállítás drágább - ennek épp az ellenkezője a valóság. A tanulmányban bemutatott tranzitdíjnál ugyanis azt a nyilvánvaló tényt nem vették figyelembe, hogy nemcsak a tömeg, hanem a távolság is számít, amit az olaj megtesz a vezetékben.
A Barátság kőolajvezeték majdnem háromszor hosszabb, mint az Adria-vezeték, így a távolságra vetített szállítási díj, még a cikkben említett, egyébként helytelen számokkal is sokkal magasabb az Adria-vezetéken, a valós szállítási díjak aránya pedig a bemutatottnál kedvezőtlenebbül alakul. Az Adria-vezeték esetén ráadásul az omisalji betáplálási pontig a vezetékesnél drágább, tengeri szállítással kell eljuttatni az olajat - vélekednek. Az állásfoglalás kitért arra is, hogy a hazai üzemanyagárak nem drágábbak a szomszédos országok árainál, a Mol nagykereskedelmi árképzése sem a termelési költségen alapul.Nem Vlagyimir Putyin adja legolcsóbban a földgázt, a csehek és a horvátok két hónapja is kevesebbért kaptákMagyarország eddig 285 milliárd forintot vesztett az orosz földgázszerződésen, Vlagyimir Putyin már szinte mindenkinek olcsóbban mér, mint nekünk
Közölték, hogy az orosz eredetű kőolaj teljes kiesése okozna áremelkedést, ugyanis a régióban 5-10 százalékkal csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét, amit importból kellene pótolni. Ugyanis a Mol két finomítója is orosz kőolajra van tervezve. Más kőolajból mást és kevesebbet tud termelni. A benzin, gázolaj és egyéb finomított termékek importja egy tengertől elzárt országba ráadásul drága. A megemelkedett szállítási és egyéb költségek üzemanyagár emelést és sokkal törékenyebb piacot hoznak a régió egészében - írják. Megjegyzik, nem lehet tudni, mennyit képes szállítani az Adria vezeték, továbbra sincs megbízható adat a horvát szakasz kapacitásáról és valós állapotáról.
A MOL-csoport álláspontja szerint az energiaellátás kérdését nem rövid távú politikai szempontok, hanem hosszú távú ellátásbiztonsági, gazdasági és technológiai megfontolások mentén kell kezelni. A vállalat célja nem egyes források kizárása, hanem az, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal biztosítsa a régió üzemanyag-ellátását - zárul az állásfoglalás.Ezerforintos benzinnel riogat az Orbán-kormány, miközben a valódi kockázatot a saját politikája okozzaA magyarok már szabadulnának az orosz energiától, de az Orbán-kormány nem hagyja