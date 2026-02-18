Cyláék segítenek a bajban

Viasat 3;Kajdi Csaba, Cyla;

2026-02-18 16:09:00 CET

Mihez kezdjen az ember, ha rátör valami nagy probléma szépre szabályozott kis életében? Például beleszeret a barátja feleségébe, nem bírja elviselni a vejét, pedig semmi baj nincs vele, vagy nyomasztja, hogy nincs fiúgyereke.

Kihez lehet fordulni? A szülők aggódásrohamot kapnak. A barátok vagy érintettek a feleségükkel, vagy elintézik annyival, nekem kell megoldanom a dolgot, vagy úgy belemélyülnek a lelkizésbe, hogy minden végképp összezavarodik. Az idegenek megbízhatatlanok, sosem lehet tudni, kikkel állnak kapcsolatban. Vannak viszont páran, akik egyszerre barátok és idegenek is. Az ismert emberek, a celebek. Ők nem fogják megtagadni a segítséget, nem kockáztathatják, hogy elterjedjen róluk egy pedigréjüket romboló bejegyzés: érzéketlenek, közönyösek. Igen, ők biztos meg fognak hallgatni, és ha jó tanácsot nem is tudnak esetleg adni, de pár perc beszélgetés velük tuti élmény.

Ezt a teljesen hétköznapi igényt elégíti most ki végre a Viasat3 új műsora, a Cyla Call Center. Amely egyszerre talkshow és lelki tanácsadó. A házigazda Kajdi Csaba, azaz Cyla, egyik kedvelt influenszerünk és modellügynökség-vezetőnk. Minden adásba elhív négy jól ismert személyiséget egy barátságos stúdió-irodába, leülteti őket egy asztalhoz, és már tehetik is fel a fülhallgatójukat, fogadhatják az emberek telefonos jelentkezését mindenféle lélektáji problémával. Okosak, empatikusak, figyelmesek, tudnak fésülni valamennyit a bajokon. Pihenőidőben pedig váltanak pár bölcs, esetleg szellemes megállapítást egymással az eseteikről.

Akárcsak a talkshow-k többsége (akár fűszerezve vannak valamilyen szerkezeti tekeréssel, akár nem), a Cyla Call Center is jól megcsinált, nézhető, ártalmatlan társaságpótló műsor. Duruzsolnak körülöttünk, olykor még érdekes is, megy az idő. Egyik reklámszünettől a másikig. A kereskedelmi televíziózás előírásainak megfelelően. Ha lesz nézettsége, műsoron marad, ha nem, megszűnik. Itt nem nagyon van miért lelkesedni, még kevésbé morogni. A résztvevők általában beleéreznek a feladatba, jól kezelik a hívásokat, nem billennek át pszichológusi szerepbe, nem tévesztenek meg senkit, civilként adnak tanácsokat, döntően saját élettapasztalatuk alapján. Kajdi Csaba olykor talán túlrezgi a kedélyeskedést, de egészében magabiztosan, jó érzékkel tartja egyben a műsort.

Nem kell ezt agyonbölcselkedni, megideologizálni. Mosolyogtatóan kényszeredettnek hat Kajdi expozíciója, hogy őt az ihlette erre a műsorra, hogy internet meg AI, és egyre kevesebbet beszélünk egymással, nem tudjuk kivel kitárgyalni a problémáinkat, ismerjük meg, mi gyötri az embereket. Kell ide effajta közhelyes, lapos küldetéstudat? Főleg úgy, hogy egy nemzetközi formátum, a Celebrity Call Center átvételéről van szó? Hagyjuk ezt! Igazi küldetés az lenne kereskedelmi tévéknél, ha jóval több produkciónál vállalnák az igazi műsorkészítés kockázatát. Hogy valami ne a partikularitás szintjén mozogjon csak, a hétköznapok tompa ritmusába illeszkedve, hanem legyen némi súlya. Próbáljon nyújtani valamit, ami nem belesüppeszti a nézőt az életterébe, hanem kicsit kirántja onnan. Ez talkshow-knál is lehetséges. Jó példa volt rá az ATV-n A nagy dilemma. Ott kemény, választást igénylő konfliktushelyzetekkel ütköztették a vendégeket, megoldási lehetőségeket kínálva nekik. Nem volt nagy varázslat, de jól ki volt találva, képes volt feszültséget teremteni, elgondokoztatni. A műsorkészítők nem bájosan elkeveredni akartak a nézőkkel, hanem eléjük állni, nyújtani nekik valamit. Fölösleges a kulturáltságot, felkészültséget, tehetséget mindig felszíncsevejbe fojtani.

