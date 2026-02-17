Még a Fidesz-szavazók többsége szerint sem sikerült visszaszorítani a korrupciót

korrupció;oligarchák;közvéleménykutatás;aHang;21 Kutatóközpont;

2026-02-17 12:17:00 CET

A Fidesz-szavazók többsége szerint sem sikerült visszaszorítani a korrupciót az elmúlt 15 évben a kormánynak - derül ki a 21 Kutatóközpont legfrissebb, az aHang számára készített kutatásából, amelyben a korrupció és az oligarchák helyzetének megítélését vizsgálták.

A magyar társadalom 63 százaléka szerint jelenleg Magyarországon a korrupció rendszerszintű probléma. A kormányhoz közel álló üzletemberek meggazdagodását a többség ma jelentősebbnek tartja, mint korábban más kormányok idején, illetve elterjedtebbnek, mint más EU-s országokban – ez derül ki az aHang friss közvélemény-kutatásából.

Az adatok szerint a társadalom többsége úgy érzékeli, hogy az elmúlt 15 évben emelkedett a korrupció szintje Magyarországon. A választók 63 százaléka tapasztal növekedést. Mindössze 7 százalék véli úgy, hogy csökkent a korrupció, ebből 4 százalék szerint valamennyit, 3 százalék szerint jelentősen. 14 százalék nem érzékel változást.

A Tisza szavazóinak 97 százaléka növekedést lát az elmúlt 15 évben. A változatlanságot vagy csökkenést jelzők aránya körükben elenyésző. A Fidesz szavazóinak megítélése megosztottabb. 23 százalék szerint nőtt a korrupció, 36 százalék szerint nem változott, 21 százalék szerint csökkent. A Fidesz szavazók 21 százaléka gondolja úgy, hogy a kormány csökkentette a korrupciót, miközben közel 60 százalékuk szerint az nem változott vagy emelkedett.

Az aHang azt is vizsgálta, miként értékelik a választók az állami szintű korrupciót. A kérdés arra irányult, hogy nem létező problémáról, eltúlzott vádról vagy rendszerszintű jelenségről van-e szó. A megkérdezettek 63 százaléka rendszerszintű problémának tartja a korrupciót Magyarországon. 13 százalék eltúlzottnak minősíti a kormánnyal szembeni vádakat. 9 százalék elszigetelt esetekről beszél. 1 százalék szerint nem létezik korrupció. A bizonytalanok aránya 14 százalék. A rendszerszintű problémát érzékelők aránya közel ötszöröse azokénak, akik eltúlzottnak tartják a vádakat, és meghalad minden más kategóriát.

A kutatás kitért arra is, hogyan ítélik meg a kormányhoz közel álló üzletemberek meggazdagodását. A többség szerint ez ma jelentősebb, mint más kormányok idején volt. EU-s összevetésben a válaszadók 52 százaléka úgy véli, hogy Magyarországon erőteljesebb a kormányközeli üzleti körök gyarapodása, mint más európai uniós országokban.

Magyarország sorozatban negyedik éve az EU legkorruptabb országa. A Transparency International legutóbbi korrupcióérzékelési indexe 40 pontot rögzített a 100-as skálán. Ez az előző évhez képest egy pontos visszaesés. Az eredmény történelmi mélypont, a 21 Kutatóközpont által mért adatok pedig egybevágnak a Transparency International által közzétett elemzéssel.