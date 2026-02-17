Eldőlt: idén is lesz Békemenet a választás előtt

Fidesz;Civil Összefogás Fórum;békemenet;CÖF;CÖF-CÖKA;

2026-02-17 11:48:00 CET

„Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal” – írta a CÖF, majd bejelentette, hogy március 15-re szervezik a Békemenetet.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) idén is megrendezi a Békemenetet, ezúttal március 15-én – jelentette be Csizmadia László, a közpénzekből kitömött fideszes szervezet alapító elnöke kedd délelőtt egy sajtótájékoztatón.

„Sorsdöntő, történelmi pillanathoz érkezett a nemzeti oldal” – írták a Facebookon. Egy nappal ezelőtt, hétfőn a HVG kérdésére, hogy a korábbi parlamenti választás előtti felvonulásokhoz hasonlóan idén is lesz-e Békemenet, a CÖF azt válaszolta a lapnak: „Kuratóriumunk később dönt, ez vonatkozik a helyszínek kijelölésére is.”

A legutóbbi Békemenetről Orbán Viktor kormányfő 2025. szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén, a Papp László Budapest Sportarénában tett bejelentést. Ezt 2025. október 23-án tartották, de aznap, az 1956-os forradalom kitörésének az évfordulóján a Tisza Párt is a főváros utcáira szólította a támogatóit, a párhuzamos események után kitört a számháború, mind a két fél fotókkal és videókkal próbálta megbizonyítani, hogy ők voltak többen.