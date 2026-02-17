Magyar Péter rendszerváltó Nemzeti Menetet hirdetett március 15-re

„A nemzeti ünnepünket és a rendszerváltáshoz vezető két éves utunkat az eddigi legnagyobb Nemzeti Menettel koronázzuk meg Budapesten március 15-én 14 órától” – közölte Magyar Péter kedd délelőtt a Facebook-oldalán, nem sokkal azután, hogy eldőlt, aznap Békemenet is lesz.
A Tisza Párt elnöke arra kért mindenkit, hogy álljanak ki egy valóban szabad, működő és emberséges Magyarország mellett. „Ismét a Deák térről indulunk a Hősök terére. Legyünk ott több százezren és mutassuk meg együtt, hogy méltóak vagyunk a szabadságharcosok emlékéhez!” – írta posztjában.
Hozzátette: „1848 és a márciusi ifjak a mai napig példát mutatnak minden magyarnak bátorságból, hazaszeretetből és büszkeségből. Emlékezzünk közösen a hőseinkre, akik szembe mertek szállni a zsarnoksággal. Ma újra szükség van arra az összefogásra és bátorságra, ami egykor erőt adott a ‘48-asoknak.” Magyar Péter szavait azzal zárta:
„Csak együtt tudjuk lebontani a korrupt és gyűlölködő hatalom rendszerét. (…) A márciusi ifjak nem maradtak otthon. Mi sem fogunk. Mindenkire szükség lesz az április 12-i rendszerváltáshoz!”