2026-02-17 12:07:00 CET

Magyar Péter rendszerváltó Nemzeti Menetet hirdetett március 15-re

A Tisza Párt elnöke arra kér mindenkit, hogy álljanak ki egy valóban szabad, működő és emberséges Magyarország mellett. Magyar Péterék ismét a Deák térről indulnak a Hősök terére, a nemzeti ünnepen Békemenet is lesz.