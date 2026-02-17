Kreml: Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen

Oroszország;Ukrajna;orosz olaj;

2026-02-17 14:28:00 CET

Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival.

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak - mondta. Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetet bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat. Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen - mondta Peszkov.

Az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.