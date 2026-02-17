Medvét láttak a Hungaroring közelében

Újabb medve jelenlétéről érkezett jelzés a budapesti agglomerációból - írja a mogyoródi önkormányzat tájékoztatására hivatkozva az Időkép.
Az állatot a település külterületén, a Kukukkhegy feletti erdős sávban, a bánya fölötti részen észlelték. A terület a Hungaroring közelében található, és mivel Fót határához is közel fekszik, a fóti önkormányzat is figyelmeztetést adott.
Arra kérik a lakosságot, hogy a medvével való esetleges találkozás megelőzése érdekében kerüljék az erdős és bokros részeket, a gyermekeket ne engedjék egyedül a külterületre, a hulladékot zárt tárolóban tartsák, a házi- és haszonállatokat pedig biztonságosan helyezzék el. Míg korábban több év is eltelt egy-egy észlelés között, jelenleg évente hozzávetőleg 5-12 hitelesített bejelentés érkezik medve jelenlétéről. A Bükki Nemzeti Park szakembereinek becslése alapján az ország területén egy időben általában 5-10 egyed tartózkodhat.
A medvék alapvetően igyekeznek elkerülni az embert, ugyanakkor táplálékszerzés céljából időnként a lakott területek közelébe is merészkedhetnek. Medveészlelés esetén a 112-őt kell hívni.Ugató drónok, széttépett emberek – Japánban már a hadsereg egységeit is bevetik a gyakori medvetámadások miatt