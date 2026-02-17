Medvét láttak a Hungaroring közelében

medve;Mogyoród;veszélyes állatok;

2026-02-17 15:26:00 CET

Mindenkit arra kérnek, hogy ne engedjék el a gyerekeket egyedül a külterületi részekre, a háziállatokat pedig helyezzék el biztonságban.

Újabb medve jelenlétéről érkezett jelzés a budapesti agglomerációból - írja a mogyoródi önkormányzat tájékoztatására hivatkozva az Időkép.

Az állatot a település külterületén, a Kukukkhegy feletti erdős sávban, a bánya fölötti részen észlelték. A terület a Hungaroring közelében található, és mivel Fót határához is közel fekszik, a fóti önkormányzat is figyelmeztetést adott.

Arra kérik a lakosságot, hogy a medvével való esetleges találkozás megelőzése érdekében kerüljék az erdős és bokros részeket, a gyermekeket ne engedjék egyedül a külterületre, a hulladékot zárt tárolóban tartsák, a házi- és haszonállatokat pedig biztonságosan helyezzék el. Míg korábban több év is eltelt egy-egy észlelés között, jelenleg évente hozzávetőleg 5-12 hitelesített bejelentés érkezik medve jelenlétéről. A Bükki Nemzeti Park szakembereinek becslése alapján az ország területén egy időben általában 5-10 egyed tartózkodhat.

A medvék alapvetően igyekeznek elkerülni az embert, ugyanakkor táplálékszerzés céljából időnként a lakott területek közelébe is merészkedhetnek. Medveészlelés esetén a 112-őt kell hívni.