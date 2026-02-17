Egészséges a tiszafüredi kistigris, néhány hónap múlva már életveszélyes is lesz

Biztos, hogy illegálisan szerezték be: nem volt semmilyen, a származását igazoló irata vagy mikrochipje, teljesen alkalmatlan körülmények között tartották. Akkor is védett, ha nem fajtiszta, hanem különböző alfajok hibridje.