Ismét kormánypárti influenszerek tartanak Washingtonba

Orbán Viktor;Egyesült Államok;kormánypropaganda;

2026-02-17 17:59:00 CET

Úgy tűnik, most kénytelenek menetrend szerinti géppel utazni.

Ha újabb kegyencjárat nem is, de egy kegyencekből álló csoport ismét Washingtonba megy - derül ki a mandineres Kohán Mátyás Facebook-bejegyzéséből, amit a hvg.hu vett észre.

„Ezzel a csapattal hozzuk el nektek Amerikát!” - írta bejegyzésében Kohán Mátyás, mellékelve egy fotót, amin rajta kívül többek közt a szintén mandineres Lentulai Krisztián, valamint a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) külpolitikai szakértője, Kiss Rajmund látható.

A kép a müncheni reptéren készült, innen utaznak tovább az amerikai fővárosba, ahol Donald Trump Béketanácsa a tartja meg alakuló ülését.

A híres-neves kegyencjáratra Orbán Viktor tavaly novemberi látogatása alkalmából került sor, amikor is a miniszterelnök egy Wizz Air-gépnyi minisztert, propagandistát és egyéb kíséretet vitt magával az Egyesült Államokba, a Donald Trumppal való tárgyalására. Úgy tűnik, a kormányfő most nem velük utazik, így a fideszes influenszerek ezúttal kénytelenek menetrend szerinti járattal beérni. A kommentszekcióban közöltek alapján a United Airlines turistaosztályán repülnek majd, Kohán Mátyás szerint „ennél olcsóbban nem lehet átrepülni az óceánt”.