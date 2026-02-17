Mostantól az FSZB felszólítására a szolgáltatóknak ki kell kapcsolniuk a távközlést Oroszországban

Oroszország;távközlés;FSZB;

Hivatalosan dróntámadásra, vagy például terrorfenyegetettségre kell hivatkozniuk.

Az orosz parlament alsóháza harmadik, végső olvasatban megszavazta kedden azt a törvénymódosítást, amely arra kötelezi majd a szolgáltatókat, hogy egyebek között dróntámadás vagy terrorfenyegetettség esetén az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) felszólítására kapcsolják ki a távközlést.

A készülő jogszabály előírja, hogy a szolgáltatók kötelezhetők a távközlési szolgáltatások szüneteltetésére, ha az FSZB nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, például terrorizmus elleni küzdelem címén utasítja őket erre. Ivan Lebegyev, a digitális átállásért felelős minisztérium helyettes vezetője a módosítások szükségességét a szolgáltatókkal szembeni számos bírósági keresettel indokolta. Közölte, hogy dróntámadás esetén korlátozni kell például a mobilkommunikációt.

A távközlési törvény módosítását a Vlagyimir Putyin teljhatalma alatt álló kormány készítette elő, és tavaly novemberben terjesztette a parlament elé. Az alsóház első olvasatban január végén hagyta jóvá a változtatásokat.

Az orosz szövetségi távközlési törvény a kommunikációs szolgáltatást üzenetek fogadására, feldolgozására, tárolására és továbbítására irányuló tevékenységként határozza meg. A szolgáltató jogi személyként vagy egyéni vállalkozóként engedély alapján működhet. A törvénymódosítás a távközlés minden formájára vonatkozik, beleértve a vezetékes internetet és a mobilkommunikációt is.