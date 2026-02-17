Meghalt egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén, az eset körülményeit vizsgálják

Szeged;halálos baleset;BYD;

2026-02-17 20:16:00 CET

Baleset történt.

Életét vesztette egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén szombaton, egy rakodási és daruzási művelet közben - írja a Szegeder.

Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere a fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. tájékoztatása alapján megerősítette a lapnak, hogy „az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt”. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint „a helyszínen történt baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette”.

Az eset körülményeit a hatóságok bevonásával vizsgálják. Az AE Industry Hungary Kft. azt közölte, ők és az alvállalkozók is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. „Minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett” - tették hozzá.