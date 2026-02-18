A kormány 3,48 milliárddal támogatná a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok jogosítványszerzését

támogatás;gyermekvédelem;jogosítvány;Belügyminisztérium;

2026-02-18 07:33:00 CET

A tervezet szerint az állami támogatás a javítóintézeti nevelésben részesülőknek és a javítóintézet utógondozó részlegén ellátottaknak nem jár.

Állami támogatást ad a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok jogosítványszerzéséhez a kormány – vette észre a Belügyminisztérium erről szóló rendelettervezetét a hvg.hu.

A tervezet szerint az intézkedést a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok „munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása érdekében” vezetik be március 1-től. A támogatást „B” és „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító vezetői engedélyre, valamint a „C2” kategóriához kapcsolódó gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez nyújtják.

A Belügyminisztérium szerint az intézkedés 4722 fiatalt érint, és a következő öt évben összesen 3,48 milliárdot szánnak rá.