A leselejtezett hannoveri villamosokat ajánlja a 60 év feletti HÉV szerelvények kiváltására a főváros

Budapest;Lázár János;Vitézy Dávid;HÉV;CAF villamos;

2026-02-18 05:55:00 CET

Azokat a járműveket, melyeket az új CAF villamosok miatt selejteztek le.

„Biztosan kijelenthető, hogy ebben az évtizedben már nem lesz járműcsere, miközben a fővárosi HÉV-vonalakon jelenleg futó NDK-szerelvények közül egyre több éri el a 60 éves kort, amikor végleg ki kellene vonni ezeket a forgalomból. Az Orbán-kormány azonban második nekifutásra sem tudott eredményes tendert összehozni az életszerűtlen közbeszerzési feltételek miatt” – jelentette ki Vitézy Dávid a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke a testület hétfői ülésén alig visszafogott kárörömmel a hangjában.

A Lázár János miniszterrel folytatólagosan összeütközésbe kerülő fővárosi politikus - nem először - arra tett javaslatot, hogy a fővárosi önkormányzat ajánlja fel segítségét a MÁV-HÉV Zrt.-nek: ha az elakadt tenderek miatt kialakuló járműhiány okán a cég képtelenné válik a szolgáltatás fenntartására, akkor a BKV az újonnan vásárolt CAF villamosok érkezésével felszabaduló nagy kapacitású hannoveri villamosait állíthatná forgalomba a H7-es – csepeli – vonalon. Ez az átmeneti segítségnyújtás korántsem lenne ingyen – ismerte el Vitézy Dávid.

A HÉV-flotta háromnegyede 40 év feletti, negyede már 50 évesnél is idősebb. A legidősebb járművek közül 2 motorvonat 2024-ben, további öt jármű 2026-an eléri a 60 évet. A járművek alapesetben az üzembeállítástól számított 50. évig közlekedhetnének, de a vasúthatóság 10 év haladékot adott. 2030-ra az elaggott HÉV-kocsik kétharmada kieshet.

A menetrend tartásához viszont az összes, mind a 79 kocsira van szükség. Márpedig eredményes tender híján addig aligha érkezhet új jármű a kiváltásukra.

A pótlásra egyébként azért merült fel éppen a H7-es, csepeli HÉV, mivel ez az egyetlen, amely nem hagyja el Budapest közigazgatási területét, így ezt a vonalat önmagában vissza lehet venni a MÁV-tól. A HÉV üzemágat még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2016-ban adta át a főváros azzal az ígérettel, hogy az állami cég korszerűsíti a vonalakat és új járműveket szerez be az elaggott kelet-német szerelvények helyett. Csakhogy hiába indult már két járműtender is, egyet sem sikerült eredményesen zárni, az idén februári határidőre ajánlat sem érkezett. A pályák átépítésével pedig 2025 végére addig jutottak az egymást váltó Fidesz-kabinetek, hogy a csepeli, ráckevei vonalak korszerűsítését már nem is ígérik, a gödöllői vonalat újraterveztetik – holott már mindegyik vonalra kész tervek voltak –, a szentendrei (H5-ös) vonal felújításának műszaki tartalmát racionalizáló ÉKM pedig egyszerűen kihagyná például az akadálymentesítést.

A HÉV-szerű üzem nem idegen az eredetileg Hannover utcáira gyártott és onnan még Demszky Gábor polgármestersége idején – leselejtezésük miatt viszonylag olcsón – megvásárolt, 2000-ben átlagosan 23 éves TW-6000 villamosoktól. A járművek ugyanis eredetileg is „Stadtbahn”, azaz elővárosi kialakításúak, ezért is szereltek behúzható lépcsőt a kocsikba. Csakhogy a villamosok rövidebbek és keskenyebbek a kelet-német HÉV-szerelvényeknél, így legalább hármat össze kellene kapcsolni, hogy valamelyest közelítsék a HÉV-ek kapacitását. Keskenységük egy másik problémát is rejt. Az utasoknak egy cirka 20 cm-es nyílást kellene átlépni a jármű és a peron között a fel- és leszálláskor.

S nem csak ez a baj. A hannoveri villamosok bevetéséhez a peronok átépítése mellett a biztosító- és áramellátó-rendszereket is át kellene alakítani. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) volt vezérigazgatója, Walter Katalin nem volt túl lelkes az ötlettől, amikor ez 2024 először felmerült. Mint mondta: legalább két év szükséges a pálya átalakításához olyan szerelvényekre szabva, amelyek egyébként selejt-érettek. A költségekről még becslésekbe sem volt hajlandó bocsátkozni.

Az újabb, eredménytelenül zárult HÉV-tenderek okán felmelegített ötletet a bizottság hétfői ülésén tárgyalta újra, a jelen lévő BKK és BKV vezetők nem tettek ellenvetést. A javaslatot a Fidesz tartózkodása mellett tárgyalásra javasolta a közgyűlésnek a bizottság. Így jövő héten a napirendre kerül.

Az ÉKM egyébként elismerte, hogy egyetlen gyártói ajánlat sem érkezett a közbeszerzési eljárásra, de a tárca szerint módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írnak ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítják.