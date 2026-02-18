11 embert tartóztattak le Franciaországban, miután meggyilkoltak egy 23 éves szélsőjobboldali aktivistát

szélsőjobb;gyilkosság;Franciaország;szélsőbal;

2026-02-18 13:23:00 CET

A bűncselekményben egy szélsőbalos parlamenti képviselő asszisztense is érintett.

11 gyanúsítottat tartóztattak le a francia hatóságok egy szélsőjobboldali aktivista múlt heti meggyilkolásával kapcsolatban, köztük egy szélsőbaloldali parlamenti képviselő asszisztensét - írja a The Guardian egy ügyészre, és egy ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

A 23 éves Quentin Deranque egy szélsőjobboldali tüntetésen vett részt Lyonban, ahol egy szélsőbalos politikus egyetemi felszólalása ellen demonstráltak. Ezt követően a fiatal férfit legalább hat szélsőbaloldali megtámadta, és olyan súlyos agysérülést szenvedett, hogy életét vesztette.

A Guardian emlékeztet, hogy márciusban helyhatósági választásokat tartanak Franciaországban, az incidens pedig a voksoláshoz közeledve fokozza a feszültséget a francia szélsőjobb és szélsőbaloldal között. Elnökválasztást 2027-ben tartanak, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) pedig jelen állás szerint komoly esélyekkel vághat neki.

Thierry Dran lyoni ügyész kedd este kilenc gyanúsított letartóztatását jelentette be, szerdán pedig további két gyanúsítottat vettek őrizetbe. Közülük az egyik férfit közvetlen erőszakos részvétellel gyanúsítják, társát pedig azzal, hogy segített elkerülni az igazságszolgáltatást. A Guardian forrása szerint a letartóztatott személyek között van Raphaël Arnault, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) parlamenti képviselőjének egyik asszisztense is.

Raphaël Arnault a történtekre reagálva közölte, hogy az érintett asszisztenst kirúgja, a gyilkosságot szörnyűnek nevezte. Az LFI alapítója, Jean-Luc Mélenchon szintén elítélte a történteket, mint mondta, az elkövetők szégyent hoztak magukra a halálos támadással. Ennek ellenére a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella azt közölte, hogy Mélenchon „erkölcsi és politikai felelősséggel” tartozik a történtekért, mivel szerinte „megnyitotta a nemzetgyűlés kapuit a feltételezett gyilkosok előtt”.

A Nemesis nevű bevándorlásellenes csoportosulás - amely állítása szerint a nyugati nők elleni erőszak ellen küzd - a gyilkosságot az antifasiszta Fiatal Gárdának tulajdonítja, amelyet Raphaël Arnault alapított, mielőtt parlamenti képviselővé választották. A szervezetet tavaly júniusban feloszlatták, de reagált a vádakra, és tagadta, hogy közük lenne a történtekhez.

A francia törvényhozás kedden délután egy perces néma csenddel adózott Quentin Deranque meggyilkolása miatt, jövő szombaton pedig Lyonban várhatóan felvonulást tartanak az emlékére.