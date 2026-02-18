A Vatikán sem vesz részt Donald Trump Béketanácsában

Egyesült Államok;Vatikán;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-18 12:11:00 CET

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kiemelte, a válsághelyzetek kezelésére irányuló erőfeszítéseket az ENSZ-nek kellene irányítania.

A Vatikán nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök úgynevezett „Béketanács” kezdeményezésében – közölte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár. A Reuters szerint Parolin hozzátette, a válsághelyzetek kezelésére irányuló erőfeszítéseket az ENSZ-nek kellene irányítania.

Vatikán Állam és személyesen XIV. Leó pápa januárban kapott meghívást a testületbe. Pietro Parolin most kiemelte, a Szentszék nem vesz részt a Béketanács ülésein, azok sajátos jellege miatt.

Nemrég Ausztria is jelezte, hogy nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz. Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kiemelte, országa szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akar párhuzamos struktúrák létrehozásában részt venni. A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna – mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a részvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készül részt venni a Béketanács csütörtökön Washingtonban tartandó első ülésén. Arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.

Mint megírtuk, Donald Trump testülete eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére jött létre, de potenciálisan kihívást jelenthet az ENSZ szerepére a globális békefenntartásban. A kezdeményezés ugyanis messze túlmutat a gázai konfliktuson, és olyan strukturális szabályokat tartalmaz, amelyek precedens nélküli hatalmat koncentrálnak Trump kezében – még hivatali idejének lejárta után is.