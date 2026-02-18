Szabadzene jelenidőben

Jazz;Dudás Lajos;klarinét;

2026-02-18 15:14:00 CET

Február 18-án ünnepli 85. születésnapját Dudás Lajos jazzklarinétművész és zeneszerző, az európai kortárs jazz meghatározó alakja.

A jeles alkalomra új válogatáslemezt adott közre Sounds for Relaxing Days címmel, amely csaknem fél évszázad felvételeiből merít, keresztmetszetét adva sokoldalú alkotói és előadói pályájának.

Gyerekkori zongoratanulmányai után fordult a fúvós hangszerek felé: a klarinéttal való találkozás nemcsak hangszeres pályáját határozta meg, hanem az improvizáció és a jazz iránti érdeklődését is. Zeneakadémistaként, az 1960-as évek elején már a Dália Jazz Klub rendszeres fellépője volt, emellett klasszikus és tánczenét is játszott. Hamarosan Németországban telepedett le, s az ottani jazzéletben rövid időn belül elismert muzsikussá vált, miközben metodikai és pedagógiai munkát is végzett. Bár többször járt az Egyesült Államokban, és mérlegelte az amerikai letelepedés lehetőségét, végül az európai pálya mellett döntött. Nemzetközi ismertségét ez nem korlátozta: az 1980-as években már a legjobb jazz-

klarinétosok között tartották számon.

Művészetét kezdettől az a kettősség jellemzi, amelyben a hangszeres játék klasszikus igényessége és a jazz improvizatív szabadsága egyszerre van jelen. Ez a szemlélet tükröződik első saját albuma, az 1977-ben megjelent Reflection of Bach tételeiben éppúgy, mint későbbi kompozícióiban, átirataiban.

Az utóbbi években a koncertezéstől lassan visszavonuló Dudás Lajos több tematikus válogatáslemezt jelentetett meg, amelyek régebbi felvételeiből, de új koncepció szerint álltak össze. A The Lake and the Music például szorosan kötődik a Boden-tóhoz, amely nemcsak szűkebb pátriája, de hosszú ideje művészi inspirációt jelent számára. A Third Stream című album, valamint a két évvel ezelőtti From Bach to Atonality Dudás legfontosabb munkái közé tartoznak, amelyek a jazz és a klasszikus zene közötti hídszerepet erősítik, a művész kísérletezőkedvének, kompozíciós bátorságának bizonyítékaként. Az új albumon (Music for Relaxing Days) Dudás állandó duópartnere, a gitáros Philipp van Endert egy kivétellel az összes felvételen hallható; a további közreműködők között a hazai jazzélet doyenje (Berkes Balázs nagybőgős), a napokban elhunyt ragyogó dobos (Kőszegi Imre) és a Németországban élő régi barát (Szudy János dobos) is hallható. Visszatekintés ez, de nem nosztalgikus, hanem egy következetesen felépített pálya sűrített dokumentuma.

A repertoár sokszínűsége is ezt tükrözi: Fats Waller és Cole Porter kompozíciói Dudás sajátos, intellektuális megközelítésben szólalnak meg, de helyet kapott rajta egy Pege Aladár-szerzemény, egy Bach-szvit gyors zárótételéből (Gigue) kibontakozó átirat és egy híres népdal (A csitári hegyek alatt) újraértelmezése. A lemez egyszerre tisztelgés a hagyományok előtt, kísérlet a műfaji határok feszegetésére és a zeneszerző folyamatos, kreatív jelenlétének dokumentuma. Olyan muzsikusé, aki 85 évesen is aktív alkotóként van jelen az európai jazzéletben.

Infó: Dudás Lajos: Sounds for Relaxing Days. RaRecords, 2026