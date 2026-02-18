A Tiborcz Istvánhoz közeli FaceKomnak is leesett néhány állami milliárd a DÁP-os arcfelismerő rendszerért

Tiborcz István; NER;arcfelismerő rendszer;Jászai Gellért;Digitális Állampolgárság Program;

2026-02-18 19:29:00 CET

A céget azóta megvette a Jászai Gellért-féle 4iG.

Egy Tiborcz Istvánhoz közeli céggel, a FaceKom Kft.-vel kötött szerződést 2024-ben az állami Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.), amellyel az állami cég megrendelte a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazáson belül az arcképes azonosításhoz szükséges munkákat. A nyilvánosan nem elérhető szerződés milliárdos tételekről szól - írja a 444.

A FaceKomot 2011-ben alapította StarDust néven a startupperként és Vasvári Vivien luxusfeleség férjeként is ismert Bodnár Zsigmond. Egy digitális ügyfélazonosító szoftvert 2016 óta fejlesztettek és több banknak is értékesítettek, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit is ügyfelük volt. 2021-ben azonban befektetőt kerestek, amelyet a Central European Opportunity Magántőkealapban találtak meg. Ez egy Tiborcz Istvánnal, Orbán Viktor vejével összefüggésbe hozható érdekeltség, az Equilor Alapkezelő Zrt. kezeli, és bár közvetlenül egyik sem került Tiborcz Istvánhoz, mindkettő arra a Pasaréti úti címre van bejegyezve, ahol a miniszterelnök vejének számos fontos érdekeltsége, így például fő cége, a BDPST Zrt. is működik.

Később aztán a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank is szerződött a FaceKommal. 2024 májusában azonban Bodnár Zsigmond váratlanul kiszállt a cégből, a maradék 20 százalékos tulajdonrészét is eladva a Tiborcz-féle magántőkealapnak. Ennek indokairól nem sokat árult el, mindenesetre a cég a 444 szerint ezt követően kötötte meg az igazán nagy üzletét, csak immár a magyar állammal.

A Rogán Antal által felügyelt Digitális Állampolgárság Programban a felhasználók – vagyis az állampolgárok – távoli azonosítására szolgáló beépülő szoftverek fejlesztésével úgynevezett bizalmi szolgáltatóként a NISZ-t bízták meg, ehhez pedig épp olyan arcfelismerő szoftvereket vettek igénybe, mint amilyen a FaceKomnak van. Mindezért pedig hatalmas összegek ütötték a Tiborcz-közeli cég markát:

fejlesztési és integráció támogatási feladatok, valamint az alap hardver és alap alkalmazási eszközök leszállításáért és telepítéséért nettó 2 750 635 122 forint plusz áfa;

üzemeltetési feladatokra nettó 1 560 000 000 forint plusz áfa évente;

technológiai, szoftver- és hardverkövetési feladatokra nettó 1 860 forint plusz áfa felhasználónként évente, egészen ötmillió fő felhasználóig.

Az így megrendelt rendszer első változata a lap szerint 2024 szeptemberére készült el, élesben pedig 2025 áprilisában indították el. Váratlan fordulat azonban, hogy 2025 decemberében a FaceKomot megvette a szintén NER-közeli Jászai Gellért cége, a 4iG. A felvásárlást ugyanakkor zálogjogon keresztül intézték, a 4iG tulajdonjogát a mai napig, két hónappal a bejelentés után sem jegyezték be a cégadatokban.

A FaceKom titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem adott tájékoztatást a 444 kérdésére, az Equilor Alapkezelő pedig azt közölte: „A FaceKom Kft.-ben az Equilor Alapkezelő Zrt. által kezelt Central European Opportunity magántőkealap pénzügyi befektetőként rendelkezik tulajdonrésszel, amíg nem zárul az értékesítéséről a közelmúltban aláírt üzletrész adásvételi tranzakció. Az Equilor Alapkezelő Zrt., illetve az általa kezelt alap nem vett részt a társaság operatív működésében, a FaceKom Kft. üzleti döntéseit, együttműködéseit és szerződéses kapcsolatait a társaság független menedzsmentje határozta meg. A portfóliócégek stratégiájára és üzleti tevékenységére vonatkozóan a kezelési szabályzat értelmében a nyilvánosan közzétett adatokon túl nem áll módunkban további információkat kiadni.”