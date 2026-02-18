Inkasszózták a szolidaritási adót Algyő számlájáról

Algyő;inkasszó;szolidaritási adó;

2026-02-18 16:43:00 CET

Budapesthez hasonlóan a csongrádi nagyközség sem fizette be időre az első részletet.

Algyő számlájáról is inkasszóval emelték le az Orbán-kormány által szolidaritási hozzájárulásnak elnevezett, számos önkormányzatot sújtó kormányzati sarcot, miután annak januári részletét a nagyközség nem fizette be határidőre - derül ki a Magyar Hang cikkéből.

Molnár Áron, a csongrádi nagyközség polgármestere a lapnak azt mondta: – Semmilyen törvénysértő dologban nem vagyunk hajlandóak részt venni. Algyő a jogszabályok szerint működött és ezután is úgy fog. A polgármester szerint jogszerűtlen módon követelték tőlük a pénzt, ezért nem utalták azt el a Magyar Államkincstárnak. A költségvetési szerv emiatt zárolta a település bankszámláját, amelynek jogszerűségét az önkormányzat vitatja, ezt többször jelezték is, de az államkincstár érdemben nem reagált. Molnár Áron úgy látja, hasonló a helyzetük, mint Budapestnek, amely már nettó befizetővé vált a kormányzati elvonások miatt, ugyanis a sarc mértékét magasabbra növelte a kormány, mint amennyi a nekik járó állami hozzájárulás.

A polgármester közölte, hogy az inkasszó megtörtént, s bár a település működése nem került veszélybe, az időzítés kellemetlen, hiszen január végén, a költségvetés elfogadása előtt érte a lépés az önkormányzatot. Molnár Áron szerint esetükben nem arról van szó, hogy nem tudják kifizetni a sarcot, a költségvetésük 613 millió forintos éves hozzájárulással számolva stabil, az eljárást viszont törvénytelennek tartják.

A polgármester beszélt arról is, hogy a hasonló helyzetben lévő települések akár közösen is felléphetnének a rendszerrel szemben, eddig azonban nem alakult ki szélesebb összefogás. Sokan kivárnak, arra számítanak, hogy a 2026-os választások után a következő kormány mindenképpen módosít a szolidaritási rendszer szabályain.

Molnár Áron három fő problémát lát a jelenlegi rendszerben: az egyik, hogy mivel szinte kizárólag az iparűzési adóra épül, az iparral rendelkező települések aránytalanul nagy terhet viselnek, míg például a turizmusból származó bevételek már kevéssé jelennek meg a számításban. A másik problémát az adó brutális mértékében látja, a harmadikat pedig abban, hogy a rendszer teljesen átláthatatlan: a sarc a központi büdzsét gazdagítja, s az önkormányzatok azt se tudják, hogy hová kerül a pénzük, miután elvették tőlük. Az önkormányzatok összesen több százmilliárd forintot fizetnek be, azonban azt, hogy ez a költségvetésben hol jelenik meg, senki nem látja - jelezte.

Mint ismert, az Orbán-kormány nemrég a jogállamisággal teljesen szembemenve kormányrendeletben tiltotta meg, hogy perelni lehessen a szolidaritási adó miatt. A döntés ellen számos jogi testület tiltakozott.