Kiderült, hogy ki vette meg az államtól az egykori Árpád kórházat

2026-02-18 21:57:00 CET

Nagy György Tibor cégcsoportjához kötődő ingatlanalap tette a legmagasabb ajánlatot, a Biggeorge Property éles licitverseny után,74 milliárd forintos vételáron szerezte meg az egykori kórház egyhektáros újpesti területét.

Nagy György Tibor cégcsoportjához, a Biggeorge-hoz kötődő ingatlanalap tette a legmagasabb ajánlatot, egy rendkívül intenzív, 66 ajánlatból álló licitháború végén, 1,74 milliárd forintos vételáron szerezte meg az államtól az egykori Árpád kórház közel egyhektáros újpesti épületét és a hozzá tartozó telket – számol be a Biggeorge Property közleménye alapján Telex.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi lesz az épületegyüttes sorsa. A közlemény szerint az adásvételi szerződés aláírását követően a Biggeorge Property megkezdi az egyeztetéseket a 4. kerületi önkormányzattal, és elindítja a jövőbeni hasznosításra vonatkozó szakmai egyeztetést és tervezést. Azt ígérték, hogy az egykori, karakteres főépületet meg fogják tartani és homlokzatát rekonstruálni fogják.

A lap emlékeztet: a Biggeorge cégcsoporthoz tartozott korábban az Otthon Centrum, a cég többségi tulajdonrészétől idén év elején váltak meg, amely így Mészáros Lőrinchez és Matolcsy György üzleti köréhez is köthető MBH Bankhoz került.

Még január elején derült ki, hogy eladta az egykori Árpád kórházat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV), de vevő kilétére csak most derült fény. Mint arról beszámoltunk, az ingatlanra kiírt árverésen komoly licitháború alakult ki a három pályázó között, akik végül a bő másfélszeresére srófolták fel az árat.

Az újpesti, egykor kórházként üzemelő ingatlanegyüttest jó ideje árulja az MNV: már 2024 elején is írtak ki rá aukciót, ám akkor nem sikerült értékesíteni. A közel egyhektáros telken nyolc épület van, amelyek közül négy többszintes, alapterületük pedig együttesen közel 6000 négyzetméter.

Szűk két éve az MNV még 1,44 milliárd forintért hirdette meg a kórházat, ám akkor ennyiért senki nem vette meg. A kikiáltási árból több mint 300 millió forintot engedtek, ám akkora volt az érdeklődés, hogy az utolsó ajánlat a 2024-es kikiáltási árat is jelentősen meghaladta.