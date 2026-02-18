Egy kiszivárgott hangfelvétel miatt Lázár János tárcája nem tárgyal tovább a fuvarozókkal

hangfelvétel;Lázár János;fuvarosok;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-02-18 20:27:00 CET

Kétség ne legyen, hogy tőletek is be fogunk szedni egy kis pénzt, többet, mint szeretnétek és kevesebbet, mint amit akarunk – hangzik el a hangfelvételen.

„Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy egy zártkörű tárgyalásról illetéktelen hangfelvétel készült. Ez aláássa a bizalmat és a korrekt együttműködés alapját. Az egyeztetéseket ilyen körülmények között nem folytatjuk tovább” - közölte a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium azután Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közzétett egy hozzá eljuttatott hangfelvételt a tárgyalásról. Emiatt a tárcavezető megszakítja a tárgyalásait a fuvarozókkal.

A hangfelvétel tanúsága szerint Lázár János a többi között azt mondta: Elégedett magyar vállalkozó nincs, mindenki azt mondja, hogy nagyon rosszul megy neki, mindjárt tönkremegy, ezt mi nagyon jól ismerjük. Be fogunk szedni egy kis pénzt azért, de hajlandók vagyunk vissza is adni. (…) Természetesen fogunk emelni, afelől kétség ne legyen, hogy tőletek is be fogunk szedni egy kis pénzt, többet, mint szeretnétek és kevesebbet, mint amit akarunk. Föl se merüljön, hogy nem így lesz, de hajlandóak vagyunk visszaadni belőle. A miniszter úgy folytatta: – A külföldieknek nem akarunk visszaadni, azoktól mindent be akarok szedni. Tőletek szedünk be pénzt, és adunk is vissza. Tervei szerint a külföldiek sokat fizetnek, mennek az autópályákon, és „lehetőség szerint őket ellenőrizzék, lehetőség szerint őket csesztesse a rendőrség és az adóhatóság meg a közlekedési hatóság is”, és ne a magyar szállítmányozókat. Legfontosabb célja, hogy az útdíjbevétel kétharmadát jelentő, Magyarországon tranzitáló külföldi kamionok menjenek a négysávos utakon.

Az ÉKM most közölte, hogy március 1-jétől nem emelkedik tovább a főúti szakaszok útdíja, 2027. január 1-jétől viszont differenciálják a főutak díjszintjét, és ezt követően a gyorsforgalmi úthálózattal párhuzamos főutak eltérő útdíjjal lesznek igénybe vehetők, mint a gyorsforgalmi utakkal nem kiváltható főutak. – A differenciált díjszabás célja, hogy a tranzitforgalom inkább a gyorsforgalmi hálózatot használja, és ne terhelje indokolatlanul a településeken áthaladó főutakat” - közölte a minisztérium. A tranzitút-szabályok megszegéséhez kapcsolódó bírságtételek is jelentősen megemelkednek, 400 ezer forintra. Emellett az ellenőrző szervek határozottabban lépnek fel azokkal szemben, akik a magyar településeken áthaladva próbálják elkerülni a gyorsforgalmi úthálózat használatát. Könnyítésként megszűnnek a teherforgalmi korlátozásokhoz kapcsolódó büntetőpontok, hibás tengelyszám-beállítás esetén bírság nélkül 60 perces türelmi idő lesz érvényben, továbbá a viszonylati jegyek érvényességi idejét jelentősen meghosszabbítják.

„Lázár János arcoskodik, de valójában - egyelőre - elég sokat engedett. Csak a kamionosokon múlik, hogy elfogadják-e az engedményeket, vagy bekeményítenek. Az eddigi sikereik alapján nyugodtan megtehetik” - kommentálta a tárca közleményét Hadházy Ákos a Facebookon.