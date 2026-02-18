Jókai utcai házomlás: Négy ember ellen emelt vádat az ügyészség

ügyészség;vádemelés;Jókai utcai házomlás;

2026-02-18 14:14:00 CET

Fogházbüntetés kiszabását, valamint cégvezetéstől és foglalkozástól eltiltást indítványoznak.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és szabadságvesztés büntetést indítványoz négy személlyel szemben a maradandó fogyatékosságot okozó házomlás miatt – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A tájékoztatás felidézi, a vádirat szerint a VI. kerületi Jókai utca 1. szám alatti társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A munkálatok megkezdődtek, ennek részeként 2022 áprilisa és júniusa között az épület tetőszerkezetét és a homlokzat főpárkánya fölötti, mellvédszerű falat, az attikafalat részlegesen visszabontották. A tetőszerkezet vasalattal tartotta az attikafalat, és közvetve a párkányt.

2022. június 27-én, a délelőtti órákban a visszabontott attikafal megmaradt része – az általa tartott párkánnyal együtt – a Jókai utca teljes hosszában leomlott, és magával sodorta az alatta lévő erkélyek mellvédjét, illetve a ház homlokzatainak díszítőelemeit.

A 8-10 tonna tömegű törmelék a forgalom elől el nem zárt járdára és úttestre hullott, és maga alá temetett egy, az utcán gyalogosan közlekedő nőt, aki a baleset következtében életveszélyes állapotba került.

Az életét az orvosi ellátás megmentette, azonban gerincsérülése miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Az attikafal mintegy 50 méter hosszú szakaszának 25 méter magasból történő leomlása további három embert veszélyeztetett, aki közül ketten könnyebben sérültek, emellett a lezuhanó törmelék megrongált nyolc gépkocsit is.

Az ügyészség álláspontja szerint a tragikus baleset bekövetkezésért

a büntetőjogi felelősség a generálkivitelező, majd tulajdonszerzés folytán egyben az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját, a felelős műszaki vezetőt terheli.

A vádlottak – sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során – nem ismerték fel az attikafal jelentőségét, amely ténylegesen az épület párkányát tartó szerkezeti elem is volt. Ehelyett azt csak díszítőelemként kezelték.

A közlemény kiemeli, az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a munkálatok során megfelelő szaktudással rendelkező személy folyamatos jelenlétét sem. A Jókai utca – munkavédelmi előírások szerinti – elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről sem gondoskodtak.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra benyújtott vádiratában. A kerületi ügyészség velük szemben

fogházbüntetés – az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés – kiszabását,

az építtetővel szemben cégvezetéstől eltiltást,

a többi vádlott ellen foglalkozástól eltiltást

is indítványozott.