Utolsó esély

korrupció;költségvetési hiány;osztogatás;

2026-02-19 06:00:00 CET

Emlékeznek még rá? Úgy 16-17 évvel ezelőtt jött egy párt hatalmas társadalmi felhatalmazással, és fogadkozott, hogy megszünteti a korrupciót, harcot hirdet az államadósság ellen, kiegyensúlyozott költségvetési politikát folytatva felzárkózó növekedési pályára állítja a magyar gazdaságot. És ez lett belőle: pazarlás, osztogatás, nepotizmus.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most épp azon hisztizik – nem beszélve az osztrák hétvége elmaradásáról –, hogy hülyeségeket ír laptársunk, miszerint az elmúlt négy évben nem nőtt a GDP. Erre a miniszter azzal riposztol, hogy de hiszen 80 százalékkal nőtt a nominális GDP – forintban. Azt nem teszi hozzá, hogy ez mind az infláció következménye, az utolsó fillérig. Ugyanez a miniszter tavaly november elején megmondta, hogy 5055 milliárd forint lesz az év végén az államháztartási hiány. Mondanom sem kell: nem lett. Az egykori tehetséges makrogazdasági elemző 700 milliárdot tévedett. Vagy csak nem mondott igazat.

Csak decemberben 1668 milliárd forint volt az államháztartási hiány. Úgy, hogy több száz milliárdot költött el a kormány olyan tételekre, amelyek nem feltétlenül az adófizetők érdekeit szolgálják. A költségvetési miniszternek kutya kötelessége lett volna ezen pénzek elköltését megakadályozni.

Na jó, ne legyünk túlzók: de ha az 1668 milliárdból csak 500-at megfog, akkor megdolgozott volna az ötmilliós fizetésért.

De nem. Szórták a pénzt Orbánék: még gyorsan 80 milliárdot toltak a Roszatomnak, mielőtt még kiderült volna, hogy nem lesz, aki az erőműnek irányítástechnikát tervezzen és gyártson, vagyis kétséges, hogy lesz-e erőmű. Több száz milliárdot fizettek ki a NER-milliárdosok cégeinek szükségtelen és pazarlóan drága út-, híd- és vasútépítésekre. A legmegalapozatlanabb kifizetés talán az a 40 milliárd forint volt, amit a Duna Aszfalt kapott „háborús költségnövekményekre”, vagyis nevezzük nevén, ez túlárazásra, korrupcióra ment. A közpénzek ellopásának másik csatornája az ilyen-olyan vagyonkezelő alapítványoknak való tőkejuttatások. Erre is volt példa; természetesen az átlátható gazdálkodás jegyében nem derül ki a beszámolókból, hogy mely fideszes kuratórium tagjai örülhettek az extra 24 milliárdocskának.

Jól láthatóan a költségvetés az a forrás, ahonnan csurran-cseppen a kormány holdudvarának. Na jó, de havi 700-1000 milliárd forint? Mert ennyi volt a túlköltekezés decemberben; ez megfelel a 15. havi nyugdíjnak, és még jutna belőle az orvosi várólisták teljes felszámolására is. Vagy az egészségügy, esetleg az oktatás éves kiadásainak negyedére, és jogos a kérdés: nem lett volna jobb helyen itt ez a pénz?

Az Orbán-kormánynak rengeteg törvénytelen, morálisan vitatható cselekedete volt az elmúlt években. Ám ha patyolattiszta is lenne a pedigréjük, csak a decemberi pénzszórás miatt menniük kellene a felelősöknek egy normális országban.

Most, 16 év után megint helyzet van. Van egy jelentkező, aki normalitást, kiegyensúlyozott gazdálkodást ígér, s a korrupció felszámolását. Egy esélyt még kaphat az ország, sokkal többet nem.