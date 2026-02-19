Saját ingatlanos cége lett Rogán-Szendrei Cecília férjének

Ingatlan;Vállalkozás;Rogán Cecília;

2026-02-19 07:16:00 CET

Tovább bővült az üzleti portfóliója.

Új üzleti projektbe fogott Rogán-Szendrei Cecília férje: Szendrei Dániel részesedést vásárolt egy ingatlanfejlesztési és építőipari tevékenységgel induló társaságban - írja a hvg.

A Birdhill Group Kft.-ben rajta kívül tulajdonos Szabó Bence volt labdarúgó és sportvezető, valamint a Mayer Balázs érdekeltségébe tartozó Homewell Ingatlanfejlesztő Kft. is.

A vállalkozás székhelye az I. kerületi Logodi utcában található. Fő tevékenységi köre lakó- és nem lakóépületek építése. A bejegyzett további tevékenységek alapján ugyanakkor az ingatlanpiac több területén is jelen lehet. Ide tartozik az ingatlanfejlesztés, a saját tulajdonú ingatlanok adásvétele és bérbeadása, a vagyonkezelés, továbbá a mérnöki és építészmérnöki munka. Szendrei Dániel 975 ezer forintos törzsbetéttel 32,5 százalékos szavazati arányhoz jutott a cégben. Ugyanekkora részesedéssel bír Szabó Bence is. A fennmaradó 35 százalék a Homewell Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonát képezi.

Szabó Bence pályafutása során az NB I-ben futballozott, ezt követően sportvezetőként tevékenykedett a III. Kerületi TVE-nél és a Fehérvár FC-nél. Édesapja id. Szabó Bence olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó. A tervezési és kivitelezési munkákat végző Homewell az elmúlt években nyereséget termelt: 2024-ben 343,9 millió forintos árbevétel mellett 36,3 millió forint adózott eredményt könyvelt el, míg 2023-ban közel 200 millió forintos profitot realizált.

Az új vállalkozást Mayer Balázs és Szabó Bence vezeti, a cégiratok szerint Szendrei Dániel nem lát el operatív feladatot. Korábban azonban több olyan társaság irányításában is szerepet vállalt, amelyek felesége és Sarka Kata üzleti érdekeltségéhez kapcsolódnak. Ügyvezetőként működött közre az Acai Superfood Kft.-ben, amelyet az üzleti partnerek közösen hoztak létre. A teniszedzőként is említett Szendrei Dániel részt vett azokban a teniszhez kötődő cégekben is, amelyek a Városmajorban működő Budapest Tenisz Centrum üzemeltetését végzik. 2020 májusától az Excellent Game Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője lett, amely a létesítményt bérli és működteti, majd még abban az évben a Tenisz Projekt Kft. irányítását is átvette. Ebben az időszakban Rogán-Szendrei Cecília az Excellent Game felügyelőbizottságának tagja volt, a tulajdonosi hátteret pedig Sarka Kata férje, Bessenyei István biztosította.